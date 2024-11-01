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Приостановить выплаты трудящимся пенсионерам предложили в Минтруда

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Пенсия лежит рядом с калькулятором
Пенсия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Глава Минтруда Светлана Жакупова на встрече с журналистами рассказала о предложениях по изменению пенсионной системы, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова заявила, что работающие пенсионеры "особо не хотят уходить с работы, потому что им комфортно".

"Их знания, опыт востребованы, и они могут оставаться (в штате - прим. ред.). (…) А выплаты из бюджета предлагается приостанавливать, пока они не уйдут на пенсию", - сказала Жакупова.

По ее словам, приостановленные выплаты будут сохраняться в бюджете - и за счет них можно будет обеспечить выход на пенсию в 55 лет для некоторых казахстанцев. По ее словам, на пенсию раньше хотят выйти мамы, которые воспитывают детей с инвалидностью, многодетные мамы, и лица, работающие в опасных и тяжелых условиях.

"У меня спросили, буду ли я работать после достижения пенсионного возраста, я говорю: "Да, я собираюсь работать. У меня есть возможность заниматься наукой или преподавать".

И, соответственно, если я не буду выходить на пенсию и буду работать, то буду жить только на зарплату, без пенсии", - пояснила министр.

Таким образом, по мнению министра, будет достигаться баланс.

"Это как раз таки и рассматривается. Если все казахстанцы скажут: "О, классно, если кто на пенсии и работает, (одобрят идею - прим. ред.) не платить пенсию, мы согласны… а кто хочет раньше выйти (то пожалуйста - прим. ред.). Их несколько категорий. Поэтому здесь право выбора за обществом, и общество должно само обсуждать", - резюмировала Светлана Жакупова.

Ранее Жакупова рассказала, что нужно делать казахстанцам, чтобы получать адекватную пенсию в будущем.

Кроме того, она сообщила, что с 2031 года женщины в Казахстане будут выходить на пенсию в 63 года, и объяснила, как быть тем, кто занимается тяжелым физическим трудом.

А недавно в Минтруда опровергли рассылку о разработке надбавок к пенсиям в размере от 39 до 45 тысяч тенге вместо базовой пенсионной выплаты.

Напомним, Светлана Жакупова дала большое интервью журналисту NUR.KZ, в котором рассказала, почему казахстанцы воротят нос от предлагаемой государством работы, стоит ли многодетным рассчитывать на новые меры поддержки и о многом другом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2181972-priostanovit-vyplaty-trudyashchimsya-pensioneram-predlozhili-v-mintruda/

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