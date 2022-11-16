Кем могут работать пенсионеры в Казахстане

Ноутбук. Иллюстративное фото: freepik.com/prostooleh

При достижении пенсионного возраста казахстанцы могут столкнуться с необходимостью работать по различным причинам: например, недостаток денег или просто желание иметь занятость. О том, какие виды работ им предлагаются, читайте в материале NUR.KZ.

Пенсионные выплаты помогают пожилым казахстанцам покрывать их финансовые потребности. Однако не всегда их может быть достаточно.

Так, согласно последним статистическим данным, средний размер государственной пенсии на 1 ноября 2022 года составил 108 993 тенге. Однако не все получают подобные суммы из-за малого трудового стажа, размера зарплаты и так далее.

Поэтому пенсионеры могут захотеть продолжить работу.

Как долго можно работать на пенсии

Казахстанцы могут официально трудоустроиться даже в пенсионном возрасте – для этого нет каких-либо запретов и ограничений.

Исключения могут составить некоторые виды государственной службы, имеющие особые требования к кандидатам, и состояние здоровья самого пенсионера.

При этом вместе с заработной платой также будут поступать и законные пенсионные выплаты. А срок трудового договора обычно заключается минимум на один год и может быть продлен на усмотрение работодателя.

Доходы пенсионеров освобождены от обязательных пенсионных взносов. Социальные отчисления, согласно 7 статье закона "Об обязательном социальном страховании", также не удерживаются, за исключением получателей пенсии за выслугу лет.

Блокнот. Иллюстративное фото: freepik.com

Какие сферы труда предлагают пожилым гражданам

Как сообщает сайт OLX, анализ вакансий для граждан в возрасте старше 65 лет показал, что они являются наиболее востребованными в следующих сферах: общепит, охранная деятельность, образование, сфера услуг и так далее.

"Распространенная работа для женщин пенсионеров: преподаватель в вузе, няня, комендант студенческих общежитий или других коммерческих объектов, посудомойщица, специалист по клинингу и так далее.

Распространенная работа для мужчин пенсионеров: преподаватель, сантехник, охранник, менеджер по безопасности, дворник, мастер по ремонту и так далее", – сообщается в источнике.

Но при этом казахстанским пенсионерам, желающим найти работу, следует помнить о мошенниках, которые могут завлечь их ложными вакансиями.

Другими словами, пожилые граждане могут работать и одновременно получать пенсию на законных основаниях. А их востребованность в тех или иных сферах в основном зависит от вида деятельности и квалификации пенсионеров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1997265-kem-mogut-rabotat-pensionery-v-kazahstane/