Почему в Казахстане растет число работающих пенсионеров, рассказали аналитики

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Обычно пенсионный возраст воспринимается как время отдыха от работы. Однако все чаще казахстанцы продолжают трудиться на пенсии. О причинах такого явления читайте в материале NUR.KZ.

Данные Бюро национальной статистики за 2022 год указывают на то, что за последние пять лет количество работающих граждан в пенсионном возрасте (старше 65 лет) возросло на 30%. А всего их насчитывалось 76,7 тыс. человек.

При этом больше всего пожилых работающих граждан выявлено в:

Акмолинской области – 18,7 тыс. человек продолжали трудиться после выхода на пенсию;

Костанайской области – 17,8 тыс. человек.

На эти регионы приходится почти 24% от общего количества официально трудоустроенных пенсионеров по стране.

Наименьшие показатели выявлены в Шымкенте (91 человек) и в Мангистауской области (113 человек). А в ЗКО, Туркестанской и Алматинской областях работающие пенсионеры вовсе не были зафиксированы.

Как сообщает Telegram-канал ERI Monitor, причины, по которым пожилые казахстанцы продолжают трудиться, можно разделить на экономические и неэкономические.

Почему пенсионеры остаются на работе

Среди неэкономических причин занятости пенсионеров аналитики отмечают потребность самовыражения, ведения активной жизнедеятельности. А в некоторых случаях необходимость работать может быть вызвана боязнью одиночества и невостребованности.

В свою очередь экономические причины, по мнению аналитиков, связаны с недостаточными размерами доходов.

Пенсионеры. Иллюстративное фото: RossHelen/Getty Images

"Так, по данным 2022 года покупательная способность пенсии составляла всего 1,8 прожиточного минимума (из расчета, что прожиточный минимум пенсионера в РК составляет 40 671 тенге).

Отсюда вытекает мотивация: средний доход работающего пенсионера примерно в 5 раз выше, чем у неработающего пенсионера", – отмечается в источнике.

При этом, по словам аналитиков, такая картина свойственна и многим другим странам:

Германия – в 2022 году число работающих пенсионеров по сравнению с предыдущим годом выросло на 15 тыс. человек и достигло 1,07 миллиона человек;

Франция – пенсионеры также вынуждены работать, чтобы поддерживать привычный для себя уровень жизни.

Кем работают пенсионеры

Большая часть работающих пенсионеров в Казахстане, согласно данным источника, была занята в сельском, лесном и рыбном хозяйствах. На их долю приходилось 49,5 тыс. человек или 64,5%.

Доля остальных отраслей экономики оказалась незначительной. Например, в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов в 2022 году трудились лишь 7,9% от всех работающих пенсионеров (более 6 тыс. человек).

А в сфере образования были задействованы 3,7 тыс. человек пенсионного возраста.

Ранее мы рассказывали, стоит ли прекращать работать после раннего выхода на пенсию в рамках аннуитета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2018520-pochemu-v-kazahstane-rastet-chislo-rabotayuschih-pensionerov-rasskazali-analitiki/