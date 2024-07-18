Какой размер пенсии от государства считается средним в Казахстане

Государственная пенсия состоит из солидарной и базовой выплат. Размеры этих выплат зависят от нескольких факторов, которые важно учесть казахстанцам. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Пенсионная система Казахстана является многоуровневой. Она состоит из государственных базовой и солидарной выплат, а также из пенсионных накоплений граждан.

Базовая пенсия положена всем гражданам, но ее размер зависит от трудового стажа. Если его нет, или он 10 или менее лет, то размер выплаты составит всего 65% от прожиточного минимума (ПМ), однако за каждый год сверху размер базовой пенсии увеличивается на 2% пока не достигнет 105% от ПМ.

Как передает Министерство труда и социальной защиты населения РК, по состоянию на 1 июля 2024 года средний размер базовой пенсии составил 42 631 тенге.

Солидарная пенсия назначается по другим правилам. Она положена только тем гражданам, у которых есть минимум 6 месяцев трудового стажа до 1998 года и зависит от среднемесячного дохода работника, полученного в предпенсионный период.

В среднем же ее размер составляет 89 479 тенге.

Таким образом, средний совокупный размер обеих компонентов государственной пенсии на 1 июля текущего года составил 132 110 тенге. Однако не стоит забывать, что для каждого пенсионера размер государственной пенсии рассчитывается индивидуально.

Всего же в стране насчитывается примерно 2,39 млн граждан пенсионного возраста. С начала года им было выплачено более 1,86 трлн тенге: на базовую выплату – 585,9 млрд тенге, а на солидарную – 1,27 трлн тенге.

Напомним, ранее мы подробно рассказывали о том, на сколько выплаты за счет накоплений уступают по размерам государственной пенсии.