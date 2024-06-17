Помогать с работой и субсидировать зарплаты будут алматинским пенсионерам

В рамках новой программы алматинским пенсионерам будут помогать с трудоустройством. Часть их зарплат при этом будет субсидироваться из местного бюджета. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

После выхода на пенсию десятки тысяч казахстанцев продолжают свою трудовую деятельность. Этому способствуют недостаточная пенсия, желание сохранить занятость и многие другие причины.

Некоторые компании при этом могут даже искать сотрудников пенсионного возраста. Алматинские работодатели и соискатели теперь смогут это делать в рамках новой программы "Алтын жас".

Как сообщает Управление занятости и социальных программ города Алматы, она направлена на трудоустройство и поддержку людей пенсионного возраста. Ее целью является создание возможности для их активного и продуктивного участия в трудовой жизни и укрепление роли наставников в передаче опыта молодым специалистам.

По данным опроса, установлено, что больше всего в опытных специалистах пожилого возраста в Алматы нуждаются в сферах здравоохранения (врачи, медицинский персонал), образования (учителя, воспитатели) и промышленности (инженеры, технологи, электрики, слесари).

Устроившись по этим и другим специальностям в рамках программы "Алтын жас", алматинские пенсионеры не менее 50% от зарплаты будут получать за счет работодателя, а остальная часть (но не более минимальной заработной платы – 85 000 тенге в 2024 году) будет субсидироваться за счет местного бюджета.

Пенсионерка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Срок участия в программе составляет до трех лет. В дальнейшем по соглашению сторон пенсионер сможет продолжить трудовую деятельность, но без субсидий.

В целом в 2024 году в рамках программы планируется профинансировать 500 рабочих мест, в 2025 – 1 000, а в 2026 году ожидается трудоустройство 1 500 проживающих и имеющих регистрацию в Алматы пенсионеров.

Чтобы стать участником программы или подробнее о ней узнать, нужно обратиться в алматинский карьерный центр. Там помогут составить и разместить резюме, а также выдадут направление на субсидируемое рабочее место.

Таким образом пенсионеры могут вернуться к профессиональной деятельности, передать свои знания и опыт молодым поколениям, получить дополнительный доход и просто найти новых друзей и единомышленников.

Напомним, что во всех регионах страны действует похожая программа – в рамках нее помогают найти работу казахстанцам предпенсионного возраста.