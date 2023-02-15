Сколько казахстанцев после выхода на пенсию продолжают работать, рассказали аналитики

Пенсионер. Иллюстративное фото: pixabay.com

За последние годы количество работающих пенсионеров в Казахстане заметно выросло. Где трудоустроено больше всего пожилых людей, рассказали аналитики ranking.kz.

Несмотря на тот факт, что людям пенсионного и предпенсионного возраста зачастую очень сложно трудоустроиться, в Казахстане по-прежнему работают десятки тысяч пожилых людей старше 65 лет. Как отмечают аналитики, за последние три года их количество сильно выросло – сразу на 26,6%.

Так, по итогам третьего квартала 2022 года численность пенсионеров, которые продолжают работать, составила 82,7 тыс. человек.

Численность работающих пенсионеров в Казахстане: ranking.kz

Больше всего работающих пожилых граждан проживает на севере страны. Так, например, почти половина жителей старше 65 лет (49%) трудоустроено в Костанайской (20,9 тыс. человек) и Акмолинской (20 тыс. человек) областях.

Большим количеством работающих пенсионеров также отличились Северо-Казахстанская (10,8 тыс. человек) и Павлодарская (10,4 тыс. человек) области.

Количество работающих пенсионеров в регионах Казахстана. Инфографика: ranking.kz

Впрочем, как отмечают аналитики, эти данные могут быть сильно занижены. Дело в том, что, согласно официальной информации, в Западно-Казахстанской и Туркестанской областях, а также в Астане и Шымкенте работающих граждан старше 65 лет нет вообще.

Где трудоустроены пенсионеры

Большая часть казахстанских пенсионеров не работает на высокооплачиваемых должностях. Согласно статистике, более 75% всех работающих пожилых людей трудятся в сельскохозяйственной сфере. Причем порядка 53,2 тыс. человек числятся там в качестве неквалифицированной рабочей силы.

Где трудоустроены пенсионеры. Инфографика: ranking.kz

Еще около 4 тыс. человек работает в сфере услуг и продаж, а 1,5 тыс. пенсионеров трудоустроено в сфере строительства, промышленности и транспорта.

Специалистов-профессионалов старше 65 лет, по итогам третьего квартала 2022 года, в стране насчитывалось только 5,3 тыс. человек, а руководителей и госслужащих – всего 1,4 тыс. человек.

Где трудоустроены пенсионеры. Инфографика: ranking.kz

По итогам 2022 года средний размер государственной пенсии достиг 108 761 тенге. Учитывая количество работающих пенсионеров старше 65 лет, можно предположить, что на текущий момент такой суммы для достойной жизни хватает не всем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2009489-skolko-kazahstantsev-posle-vyhoda-na-pensiyu-prodolzhayut-rabotat-rasskazali-analitiki/