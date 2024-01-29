Помогают ли людям предпенсионного возраста найти работу в Казахстане

Казахстанцы в возрасте от 50 лет могут найти работу в рамках проекта "Серебряный возраст". В 2023 году таким образом смогли трудоустроиться более 15 тыс. граждан. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Некоторые казахстанцы предпенсионного возраста могут оказаться в тяжелой ситуации – до пенсии еще далеко, а работодатели уже не хотят их нанимать, отдавая предпочтение молодым специалистам.

Для исправления этой ситуации в Казахстане в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы действует проект "Серебряный возраст". Благодаря ему казахстанцы в возрасте от 50 лет могут рассчитывать на помощь государства в трудоустройстве.

Всего, как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, в 2023 году благодаря этому проекту смогли устроиться на работу 15 166 человек предпенсионного возраста. При этом изначально планировалось трудоустроить только 14 295 граждан.

Стоит отметить, что в 2022 году цифра была гораздо скромнее – тогда работу нашли лишь 3 080 человек старше 50 лет.

Кошелек с деньгами. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Чаще всего участниками проекта были жители Туркестанской (2 103 человека), Кызылординской (1 121 человек) и Алматинской (1 099 человек) областей. В проекте "Серебряный возраст" также активно участвовали жители Карагандинской (1 092 человека) и Актюбинской (1 056 человек) областей.

Стоит отметить, что нанимать работников в предпенсионном возрасте в рамках проекта выгодно и самим работодателям. Ведь система предусматривает предоставление субсидий – государство берет на себя обязательство выплачивать часть зарплаты.

"Размер субсидий за первый год работы составляет 70% от размера зарплаты, за второй год работы – 65%, за третий год работы – 60%", – сообщают в Минтруда.

Однако сумма, которую могут вернуть работодателю, не должна превышать 30 месячных расчетных показателей (МРП) – 103 500 тенге в 2023 году. В 2024 году, благодаря увеличению МРП, субсидия также увеличилась – до 110 760 тенге.

При этом после завершения участия в проекте "Серебряный возраст" работодатель обязан трудоустроить лицо, не достигшее пенсионного возраста, на постоянное рабочее место сроком не менее чем на один год или до выхода на пенсию.

Таким образом, у казахстанцев в возрасте, перед тем как уйти на заслуженный отдых, есть возможность найти себе подходящую работу. И в 2023 году многие жители страны ей воспользовались.