Доходность ЕНПФ догоняет инфляцию в Казахстане

С начала 2024 года доходность пенсионных активов казахстанцев составила 3,49%. Это лишь на 0,1 процентного пункта меньше накопленной инфляции. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Деньги, которые хранятся на индивидуальных счетах казахстанцев в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), не лежат "мертвым грузом". Они постоянно инвестируются в различные финансовые инструменты для получения дополнительного дохода.

Результативность вложений может быть разной. Например, в 2022 году активы ЕНПФ сильно проиграли рекордной инфляции (6,55% против 20,3%), однако уже в 2023 году смогли вырваться вперед (10,11% против 9,8%).

В 2024 году пока что доходность проигрывает накопленной инфляции, но разница постепенно сокращается, и сейчас, согласно выпискам из ЕНПФ, составляет всего 0,1 процентного пункта – доходность активов за пять месяцев составила 3,49% при накопленной за это же время инфляции в 3,5%. Месяцем ранее доход составлял лишь 2,87%.

Доходность пенсионных активов. Скриншот: NUR.KZ

Также следует отметить, что накопления, сформированные за счет нового обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР), инвестируются отдельно, и их доходность с начала года достигла 1,14%.

Примечательно, что накопления за счет ОПВР хранятся не на индивидуальных, а на условных счетах в ЕНПФ, и инвестируются они исключительно в тенге.

Также казахстанцам следует помнить, что пока результаты инвестирования пенсионных накоплений оценивать рано: успешность будет ясна только в разрезе минимум одного года.