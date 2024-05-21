Сколько в среднем получают пенсионеры с солидарным трудовым стажем в Казахстане

Госпенсия состоит из базовой и солидарной выплат. Вторая часть положена только тем, у кого есть трудовой стаж до 1998 года. Ее средний размер составляет 89 729 тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

Государственная пенсия в Казахстане делится на базовую и солидарную выплаты. Первая часть положена всем казахстанцам и зависит от трудового стажа – ее максимальный размер в 2024 году составляет 105% от прожиточного минимума, то есть 45 578 тенге.

Солидарная часть положена только тем пенсионерам, у кого есть минимум 6 месяцев трудового стажа до 1998 года.

Согласно данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, по состоянию на 1 мая 2024 года ее средний размер достигает 89 729 тенге, что гораздо больше максимальной базовой выплаты и даже средней выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).

Стоит отметить, что средний размер базовой пенсии в Казахстане составляет лишь 42 670 тенге. Учитывая это, можно отметить, что в среднем пенсионеры, у которых есть трудовой стаж до 1998 года, получают порядка 132 399 тенге в месяц, без учета выплат из ЕНПФ.

Всего же в стране насчитывается порядка 2,37 млн пенсионеров. С начала года из республиканского бюджета на выплату пенсий им было выделено почти 1,24 трлн тенге:

на базовую пенсию – 389,2 млрд тенге;

на солидарную пенсию – 848 млрд тенге.

Напомним, в скором времени солидарную часть пенсии перестанут выплачивать. Произойдет это из-за того, что в будущем уже не будет казахстанцев с солидарным стажем до 1998 года.

На замену солидарной пенсии придут выплаты из ЕНПФ, которые сформировались за счет нового обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР). Напомним, ранее стало известно, что такие выплаты казахстанцы будут получать пожизненно.