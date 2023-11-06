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Чем грозит работа без трудового договора в Казахстане

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Мужчина кладет деньги в пиджак
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанцам могут предлагаться зарплаты "в конверте", что якобы выгоднее прозрачной оплаты труда. Однако подобные схемы несут больше рисков для работника. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Работа без оформления трудового договора может восприниматься как выгодное решение: якобы налоги и прочие отчисления в итоге будут выплачены напрямую работнику.

При этом подобное действие может грозить в будущем серьезным ухудшением финансового положения казахстанцев. Рассмотрим подробнее, с чем это связано.

"Конверты" лишают медстраховки

С официальной заработной платы казахстанцев удерживаются несколько видов отчислений и платежей, среди которых имеется медицинская страховка (ОСМС).

Ее оплата занимает 2% от общего объема брутто-зарплаты – то есть до всех вычетов.

При этом работник получает возможность обратиться за медицинскими услугами и получать лечение, реабилитацию и в некоторых случаях даже бесплатные медицинские препараты.

Нет финансовой защиты интересов

Когда работник имеет официальный трудовой договор, то ему полагаются:

Женщина считает деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Без официального оформления работодатель может не выдать деньги на отпуск и оставить без оплаты в случае болезни. Также возникает риск не получить компенсацию за травмы на рабочем месте.

В результате при заболевании или травмах казахстанцы рискуют остаться без денег или даже оказаться в долгах.

Будущее не защищено

Одним из основных удержаний с заработной платы работника также является обязательный пенсионный взнос (ОПВ) – его размер составляет 10% от суммы дохода.

Эти деньги хранятся в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) и инвестируются, чтобы защитить их от инфляции. При этом действуют государственная гарантия доходности пенсионных накоплений – если инфляция превысит результаты доходности фонда, то разница будет возмещена вкладчикам.

Без трудового договора не будет достаточных накоплений и не начисляется стаж, влияющий на размеры будущей пенсии.

Трудовая книжка стоит рядом с деньгами
Трудовая книжка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Договор влияет на размеры пособий

Работодатель совершает социальные отчисления на имя работника в Государственный фонд социального страхования (ГФСС). При этом деньги вносятся за счет работодателя.

Цель отчислений – обеспечить защиту интересов работника в случае сокращения или увольнения.

То есть при таком сценарии казахстанцы, которые были официально трудоустроены и за которых производились соцотчисления в ГФСС, могут получить социальные выплаты по потере работы.

Но если трудовой договор не был составлен, то казахстанцы не смогут получить данные выплаты. А если часть зарплаты выдавалась в конверте, то сумма пособия окажется меньше.

В свою очередь женщины-работницы рискуют столкнуться с низкими декретными выплатами из-за неофициального или непрозрачного трудоустройства.

Поэтому наемным работникам важно требовать официального оформления трудовых отношений и составления трудового договора, в котором должна быть указана вся заработная плата.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2044017-pochemu-vazhno-trebovat-ofitsialnogo-trudoustroystva-v-kazahstane/

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