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Обесценились ли пенсионные накопления казахстанцев

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Деньги, монеты, смартфон и лупа.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За последние 4 месяца доходность активов в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) достигла 2,87%. А в разрезе целого года она составила 9,83% при инфляции в 8,7%. Подробности читайте на NUR.KZ.

По состоянию на 1 мая 2024 года общая сумма пенсионных накоплений, которая хранится в Едином накопительном пенсионном фонде, достигла порядка 19 трлн тенге. Часть этих средств была сформирована не только за счет различных пенсионных взносов, но и благодаря инвестиционной деятельности управляющих активами ЕНПФ.

Так, как сообщает Единый накопительный пенсионный фонд, за четыре месяца чистый инвестиционный доход казахстанцев составил порядка 517,6 млрд тенге – это сразу на 10,4% больше, чем было годом ранее.

При этом доходность пенсионных накоплений, которые были сформированы за счет обязательных, обязательных профессиональных и добровольных взносов, распределенная на счета вкладчиков за 4 месяца 2024 года, составила 2,87%.

А доходность пенсионных активов, сформированных за счет нового обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР), по состоянию на 1 мая составила 1,76%. Напомним, что ОПВР начали поступать на условные счета казахстанцев не с начала года, а в феврале, поэтому и инвестируются они, соответственно, по времени чуть меньше.

Между тем важно помнить, что оценивать инвестиционную доходность целесообразно за период не менее года. В этом случае пенсионные активы не только сохранили свою ценность, но и принесли реальную прибыль вкладчикам. Годовая доходность составила 9,83% против инфляции в размере 8,7%.

А с момента основания накопительной пенсионной системы в 1998 году нарастающим итогом инвестиционная доходность составила 842,74% при инфляции за весь период 780,79%.

Напомним, казахстанцы могут самостоятельно выбрать компанию, которая занималась бы инвестированием частью их пенсионных накоплений. О том, как перевести деньги другому управляющему, мы подробно рассказывали здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2107428-obescenilis-li-pensionnye-nakopleniya-kazahstancev/

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