Текущая пенсионная система не позволит получать большие пенсии, заявили в Нацбанке Казахстана

Сегодня на брифинге в Нацбанке председатель Тимур Сулейменов выразил мнение, что пенсионная система в Казахстане нуждается в реформировании, передает корреспондент NUR.KZ.

Главу НБ попросили прокомментировать недавно высказанное предложение бывшего главы Нацбанка Анвара Сайденова о назначении выплат из Нацфонда не только детям, но и пенсионерам.

"Я считаю, что наша пенсионная система нуждается в реформировании. Пока она отвечает реалиям текущего дня, но в будущем расчеты и Минтруда, и Нацбанка показывают, что она будет нуждаться в реформировании, потому что просто текущий ее дизайн, текущая ее структура – она не позволит получать большие пенсионные выплаты будущим пенсионерам. Пенсионная система нуждается не в немедленных реформах здесь и сейчас, но в дальнейших – наши долгосрочные модели показывают, что понадобится некоторые изменения сделать", – заявил Тимур Сулейменов.

Касательно предложения о выплатах из Нацфонда, глава Нацбанка предложил быть острожными.

"Мне кажется Национальный фонд – это фонд благосостояния, он рассчитан в первую очередь на создание подушки, демпфера для шоков, а этих шоков становится все больше и больше. И нам нужно четко понимать, что его основное предназначение – сберегательное и стабилизационное.

Второе его назначение – это стерилизация нефтяных денег, чтобы наша экономика, наша платежная система, валютная система не страдала от этого неконтролируемого потока нефтедолларов в нашу систему. От этого будут страдать все остальные сектора. Так называемое ресурсное проклятье или голландская болезнь. Поэтому чем меньше денег мы запускаем из этой кубышки обратно в систему, тем лучше она справляется с вот этой своей второй функцией", – добавил Сулейменов.

В первую очередь он предложил разобраться с выплатами из Нацфонда детям, касательно пенсионеров – рассмотреть изменения в пенсионную систему, чтобы она эффективно работала.

Напомним, в конце января стало известно, что Национальный банк приобрел облигации холдинга "Байтерек" на сумму 173 млрд тенге. Деньги были взяты из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).

Отметим, с 2024 года минимальный размер базовой пенсии в Казахстане равен 28 215 тенге, солидарной – 57 853 тенге, а из ЕНПФ – 30 384,9 тенге. Подробнее об этом мы писали здесь.

Напомним, что мужчины в Казахстане уходят на пенсию в 63 года. С 2001 года для них пенсионный возраст оставался неизменным. При этом пенсионный возраст женщин в 2024 году, как и в 2023, равен 61 году.

С 2023 года в стране ввели пятилетний мораторий на повышение женского пенсионного возраста. Таким образом, до 2028 года казахстанки будут уходить на пенсию в 61 год.

Также недавно стало известно, что механизм назначения пенсии родившимся после 1980 года в Казахстане изменится.