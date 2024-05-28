Новые пенсионные взносы инвестируют только в тенге: есть ли от них доход

Накопления, сформированные за счет ОПВР, инвестируются отдельно от основных активов ЕНПФ и только в тенге. При этом инвестиционный доход уже составил 366,79 млн тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

По последним данным, общая сумма пенсионных накоплений казахстанцев достигла порядка 19 трлн тенге. Значительная часть средств приходится на накопления, сформированные за счет обязательных, обязательных профессиональных и добровольных пенсионных взносов (ОПВ, ОППВ и ДПВ).

При этом деньги не лежат "мертвым грузом", а инвестируются управляющими пенсионными активами – Национальным банком РК и пятью частными компаниями.

Однако с нового года был введен новый обязательный пенсионный взнос работодателя (ОПВР). За это время за счет него на условные счета казахстанцев поступило почти 57,9 млрд тенге, и эти деньги также инвестируются в различные финансовые инструменты, но отдельно от основной массы накоплений.

Согласно данным Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), по состоянию на 1 мая 2024 года вся сумма, сформированная за счет ОПВР, инвестируется исключительно в тенге.

Большая часть средств (98,11%) была вложена в государственные ценные бумаги Министерства финансов РК. Еще 1,20% лежит на инвестиционных счетах и порядка 0,69% – на депозитах Национального банка РК.

К 1 мая размер начисленного инвестиционного дохода по ОПВР составил 366,79 млн тенге. Таким образом, доходность накоплений за счет нового взноса достигла 1,76%.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Какой доход у других накоплений

Что касается пенсионных накоплений, сформированной за счет ОПВ, ОППВ и ДПВ, то их основная масса в размере 18,9 трлн тенге также управляется Национальным банком РК. При этом, в отличии от ОПВР, их третья часть (33,66%) инвестируется в долларах, а остальное – в тенге.

Таким образом за четыре месяца Нацбанк заработал для вкладчиков 530,34 млрд тенге. Доходность составила 2,87% с начала года.

Сколько заработали частные компании

У частных управляющих инвестиционным портфелем (УИП) в распоряжении 47,3 млрд тенге, сформированные за счет накоплений вкладчиков ЕНПФ:

АО "Jusan Invest" управляет портфелем на 8,08 млрд тенге. В долларах компания инвестирует 36,77% средств, а остальные 63,23% – в тенге. За четыре месяца УИП заработал 156,48 млн тенге и показал доходность в 2,14%;

В долларах компания инвестирует 36,77% средств, а остальные 63,23% – в тенге. За четыре месяца УИП заработал и показал доходность у АО "Halyk Global Markets" под управлением находится более 3,8 млрд тенге – 69,51% суммы хранится в тенге, а остальные 30,49% – в долларах. С начала года компания заработала 59,78 млн тенге и показала доходность в 1,59%;

– 69,51% суммы хранится в тенге, а остальные 30,49% – в долларах. С начала года компания заработала и показала доходность в АО "BCC Invest" управляет 4,3 млрд тенге. В долларах хранится 17,11%, а остальные 82,89% – в тенге. За четыре месяца компания заработала для вкладчиков 85,48 млн тенге. Доходность составила 2,03%;

В долларах хранится 17,11%, а остальные 82,89% – в тенге. За четыре месяца компания заработала для вкладчиков Доходность составила под управлением АО "Сентрас Секьюритиз" находится более 1,2 млрд тенге. В долларах компания держит 22,41%, в канадских долларах – 1,71%, а остальные 75,88% – в тенге. С начала года было заработано 49,27 млн тенге. Доходность достигла 4,24%;

находится В долларах компания держит 22,41%, в канадских долларах – 1,71%, а остальные 75,88% – в тенге. С начала года было заработано Доходность достигла у АО "ДО Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" под управлением находится более 29,9 млрд тенге. В тенге компания хранит 73,33% портфеля, в долларах – 26,49%, а в евро – 0,18%. С начала года УИП заработал 410,54 млн тенге и показал доходность в 1,81%.

Таким образом, все управляющие приносят своим вкладчикам доход. Также следует помнить, что пока их результаты оценивать рано – успешность таких инвестиций будет ясна только в разрезе минимум одного года.

Напомним, любой казахстанец при желании может перевести 50% своих накоплений любому из частных управляющих. О том, как это сделать, мы подробно рассказывали здесь.