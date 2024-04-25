Как подать заявку на новую ипотеку под 7-9% в Казахстане

В Казахстане начался прием заявок на ипотеку "Наурыз". Вся процедура проходит в электронном формате на портале "Баспана Маркет". Как принять участие в программе, читайте в материале NUR.KZ.

Изначально запуск новой ипотечной программы "Наурыз" был запланирован на 1 мая 2024 года. Однако из-за многочисленных праздников было принято решение перенести старт на более раннюю дату.

Сегодня, то есть 25 апреля, в Казахстане официально стартовал прием заявок на участие в ипотеке "Наурыз". Напомним, для этого нужно соблюсти следующие условия:

открыть депозит в "Отбасы банке" и иметь на нем минимум 1 000 000 тенге. Срок действия вклада не важен;

Срок действия вклада не важен; у участника и членов его семьи последние 5 лет не должно быть собственного жилья. Это требование касается только супруга участника и его несовершеннолетних детей;

наличие официального дохода последние 6 месяцев.

Примечательно, что по условиям процентная ставка у ипотеки "Наурыз" составляет 9% (ГЭСВ от 9,3% до 11,8%), однако для граждан из социально уязвимых слоев населения она равна лишь 7% (ГЭСВ от 7,3% до 8,9%).

В рамках программы можно получить жилищный заем до 36 млн тенге для покупки жилья в Алматы или Астане и до 30 млн – во всех других регионах. При этом в моногородах и селах можно покупать и вторичное жилье.

Как подать заявку на участие в ипотечной программе

Прием заявок на участие в ипотеке "Наурыз" проходит в электронном формате через портал "Баспана маркет", поэтому, как отмечает портал "Крыша", первым делом необходимо там авторизоваться.

Далее все происходит по следующей схеме:

находим раздел "Мои заявки", выбираем пункт "Программа "Наурыз" и нажимаем на кнопку "Подать заявление"; знакомимся с условиями программы, выбираем регион, где будет покупаться жилье, а также регион проживания на момент подачи заявления. Ставим галочку об ознакомлении с условиями и нажимаем на кнопку "Продолжить"; выбираем подходящий депозит, подтверждаем согласие с условиями и жмем на "Продолжить"; на номер мобильного телефона придет SMS-сообщение, которое нужно подтвердить; после подтверждения проверяем свои данные, ставим галочку и нажимаем "Продолжить"; далее идет проверка наличия жилья из государственных баз; следом будет вторая проверка недвижимости, но со стороны банка. Она может занять до трех рабочих дней, потому что все происходит вручную из-за того, что система не может отличить жилую недвижимость от нежилой; после успешной проверки нажимаем "Подтвердить". Получив уведомление об отсутствии недвижимости, нажимаем "Продолжить"; знакомимся со всеми условиями, подписываем заявку электронной цифровой подписью (ЭЦП) и нажимаем "Продолжить"; заявка подана.

Напомним, программа "Наурыз" рассчитана на 8 лет, однако в первый год ее действия получить заем смогут только 12 тыс. казахстанцев.