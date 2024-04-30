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Бектенов высказался о введении "сладкого" налога в Казахстане

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Алюминиевые банки с напитками
Напитки. Иллюстративное фото: pexels.com

Премьер-министр Олжас Бектенов в ответе на депутатский запрос заявил, что введение акциза на сахаросодержащие напитки в Казахстане не планируется, передает NUR.KZ.

Глава правительства Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос, опубликованный на официальном сайте сената, высказался о введении акциза на сахаросодержащие напитки в Казахстане.

Премьер напомнил, что данный вопрос обсуждался в рамках рабочей группы по совершенствованию налогового законодательства.

"Согласно информации Ассоциации производителей безалкогольных напитков и соков, основанной на анализе, проведенном Институтом экономических исследований (при Министерстве национальной экономики), при введении акциза на ССН ожидается снижение производства напитков на 26,4 %.

Следует отметить, что установление новых и отмену действующих налогов и платежей в бюджет, а также изменение ставок необходимо рассматривать с соблюдением баланса экономических интересов государства и налогоплательщиков.

Таким образом, учитывая указанные риски, в рамках проекта нового Налогового кодекса введение акциза на ССН не планируется", - гласит ответ Бектенова.

Напомним, в мае прошлого года депутат мажилиса Магеррам Магеррамов предложил ввести налог на вредные продукты питания в Казахстане. Он отметил, что такой налог действует в Дании, Франции, США и во многих других странах.

В октябре экс-министр нацэкономики Алибек Куантыров сообщал, что вопрос введения налога на сахаросодержащие напитки обсуждается давно.

В феврале этого года глава Минздрава Акмарал Альназарова заявила, что положительно оценивает повышение налога на сахаросодержащую продукцию. По ее словам, сейчас в Казахстане наблюдается бесконтрольное ее потребление. Повышение налога позже прокомментировали также в МНЭ.

Однако через некоторое время глава Минфина Мади Такиев объяснил, почему в Казахстане пока не будут вводить налог на сахаросодержащие напитки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2093882-bektenov-vyskazalsya-o-vvedenii-sladkogo-naloga-v-kazahstane/

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