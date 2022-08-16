Процедура наследования пенсионных накоплений была упрощена в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Наследники умерших казахстанцев могут узнать информацию об остатках их пенсионных накоплений у нотариусов, открывших наследственные дела. Между тем процесс запроса этих данных был значительно упрощен, сообщают в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ).

Как принять наследство в виде пенсионных накоплений

В случае смерти лица, имеющего пенсионные накопления за счет обязательных, обязательных профессиональных и добровольных пенсионных взносов, они наследуются в порядке, установленном законодательством Казахстана.

В частности, наследование пенсионных накоплений осуществляется по завещанию или по закону. Когда завещание отсутствует либо определяет судьбу не всего наследства, а также в других случаях в силу вступает наследование по закону.

Для приобретения наследства наследник должен подать заявление о его принятии либо о выдаче свидетельства о праве на него нотариусу или другому уполномоченному должностному лицу по месту открытия наследства.

Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня его открытия, то есть с даты смерти наследодателя.

Какие процедуры были упрощены

Для упрощения процедуры было оптимизировано взаимодействие по вопросам наследования пенсионных накоплений между Единой нотариальной информационной системой «Е-нотариат» и информационной системой ЕНПФ.

Соответствующий договор о взаимодействии был заключен между Министерством юстиции РК, Республиканской нотариальной палатой, АО «НИТ» и ЕНПФ.

В рамках него нотариусы посредством реализованного сервиса могут направлять в режиме онлайн запросы в ЕНПФ для получения сведений об остатках и о движениях денег на индивидуальных пенсионных счетах умерших лиц. Теперь это можно делать без направления письменных запросов.

Таким образом, наследникам будет проще узнать у открывшего наследственное дело нотариуса информацию о наличии пенсионного счета у скончавшегося наследодателя и денег на нем.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Как унаследовать пенсионные накопления

После получения у нотариуса свидетельства о праве на наследство в виде пенсионных накоплений наследнику или его доверенному лицу необходимо обратиться с пакетом документов в ЕНПФ.

Помимо удостоверения личности и сведений о банковском счете нужно предоставить свидетельство о праве на наследство, либо соглашение о разделе наследуемого имущества, либо решение суда, вступившее в законную силу.

Если перечень документов наследником предоставлен в полном объеме, ЕНПФ осуществляет выплату в течение 10 рабочих дней со дня приема либо поступления в фонд документов.

Важно подчеркнуть, что выплата наследуемых пенсионных накоплений осуществляется исключительно:

на основании поданных в ЕНПФ документов; пенсионным фондом, а не другими физическими или юридическими лицами; на банковский счет самого наследника, в том числе в случае, если получателем пенсионных выплат является несовершеннолетнее, недееспособное или ограниченно дееспособное совершеннолетнее лицо.

Выплата пенсионных накоплений на банковский счет другого лица, даже законного представителя или поверенного не допускается.

В фонде также отметили, что наследник либо его доверенное лицо в том числе на основании свидетельства о праве на наследство может получить в ЕНПФ информацию о состоянии пенсионных накоплений умершего лица в виде выписки с индивидуального пенсионного счета.

На выписке отмечен QR-код, который содержит веб-ссылку на ее электронный вариант, удостоверенный электронной цифровой подписью уполномоченного лица ЕНПФ. При этом веб-ссылка для проверки подлинности представленной выписки доступна в течение одного месяца со дня ее выдачи.

А в случае, если наследников у скончавшегося вкладчика ЕНПФ не оказалось, его пенсионные накопления признаются выморочным имуществом, и деньги в результате переходят в коммунальную собственность по месту открытия наследства.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1983345-protsedura-nasledovaniya-pensionnyh-nakopleniy-byla-uproschena-v-kazahstane/