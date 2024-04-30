Бектенов рассказал о планах изменить налог на транспорт в Казахстане

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ответе на депутатский запрос сенаторов рассказал о планах изменить налог на транспорт, передает NUR.KZ.

Как подчеркнул глава правительства в своем ответе, автовладельцами на протяжении нескольких лет поднимается вопрос о пересмотре налогообложения легкового автотранспорта для установления более справедливого подхода в зависимости от срока эксплуатации и стоимости автотранспорта.

Бектенов пояснил, что предлагается дифференцированный подход налогообложения в зависимости от года выпуска автомобиля.

"Предлагается установление следующих понижающих коэффициентов к ставкам налога на транспортные средства: для авто с годом выпуска от 10 до 20 лет – 0,7; для авто с годом выпуска свыше 20 лет – 0,5", – сообщил он.

По словам премьер-министра, на сегодняшний день подходы по данному вопросу прорабатываются.

"После принятия окончательного решения по предлагаемым подходам они найдут отражение в проекте нового Налогового кодекса", – заключил Бектенов.

Отметим, что налог на транспортные средства – один из видов налогов, предусмотренных налоговым законодательством Казахстана, который должны платить собственники специфических объектов собственности — транспортных средств. Согласно п. 1 ст. 491 Налогового кодекса РК, объектами обложения транспортным налогом считаются все зарегистрированные в Казахстане транспортные средства, кроме прицепов.

Плательщиками налога считаются как физические, так и юридические лица. Среди физических лиц налог на транспорт уплачивают именно собственники объектов налогообложения — транспортных средств. При передаче машины в аренду налог платится владельцем, а не арендатором.

Юридические лица платят налог на транспортные средства не только в том случае, когда они являются владельцами по праву собственности, но и при оперативном или хозяйственном управлении транспортным средством, например при лизинге.

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