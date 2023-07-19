Облагаются ли налогом выплаты на погребение в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

После смерти вкладчика Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) его родные могут получить единовременную выплату на погребение. Облагается ли она налогом, рассказали в пресс-центре ЕНПФ.

Ритуальные услуги и оплата погребения могут оказаться слишком дорогими для некоторых казахстанцев. Однако родственники умершего, если он имел пенсионные накопления, могут получить единовременную выплату на погребение из Единого накопительного пенсионного фонда.

Стоит отметить, что она производится за счет пенсионных накоплений самого умершего. Размер выплаты при этом может достигать 94-кратного размера месячного расчетного показателя (МРП).

В 2023 году 1 МРП равен 3 450 тенге, соответственно максимальный размер выплаты составляет 324 300 тенге. Впрочем, если на счете умершего хранится меньше денег, то родственникам выплатят только их.

Стоит отметить, что такие суммы казахстанцы могли получить не всегда. Ранее размер выплаты составлял лишь 52,4 МРП или 180 780 тенге. Однако с 1 июля в рамках Социального кодекса погребальные выплаты было решено увеличить.

Облагается ли налогами выплата на погребение

Как известно, пенсионные выплаты в Казахстане облагаются налогами, так как они считаются доходом. Размер налога составляет 10%.

Однако, как напоминают в ЕНПФ, согласно Налоговому кодексу, из доходов физического лица, подлежащих налогообложению, исключаются выплаты на погребение в пределах суммы в размере 94 МРП

Другими словами, родственники умершего вкладчика получают всю положенную сумму без удержания каких-либо налогов.

При этом, если после осуществления выплаты на индивидуальном пенсионном счете умершего лица остается сумма, не превышающая размер минимальной пенсии, то она выплачивается членам его семьи вместе с погребальными деньгами. Но данный остаток уже облагается налогом в размере 10%.

Напомним, помимо погребальных выплат из ЕНПФ, в некоторых случаях казахстанцы могут получить финансовую помощь и от государства. О том, кому она полагаются, мы подробно рассказывали здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2029218-oblagayutsya-li-nalogom-vyplaty-na-pogrebenie-v-kazahstane/