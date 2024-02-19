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Кто не должен платить обязательные пенсионные взносы в Казахстане

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Пенсионерка считает деньги
Пенсия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Некоторые категории граждан в Казахстане могут не платить обязательные пенсионные взносы. Например, это люди с инвалидностью, военнослужащие, полицейские и пенсионеры. Подробности читайте на NUR.KZ.

Система Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) является многоуровневой, а накопления формируются из нескольких источников:

При этом, как напомнили в ЕНПФ, в Казахстане есть несколько категорий граждан, которые освобождены от уплаты ОПВ. Например, лица с установленной бессрочно инвалидностью 1 и 2 групп.

По умолчанию с их зарплаты не удерживаются деньги на ОПВ, но работодатель может начать платить взносы за такого работника в ЕНПФ если получит от него заявление, ведь трудовой стаж, в который в том числе входят периоды уплаты обязательных пенсионных взносов, нужен будет при расчете пенсии из государственного бюджета.

Пенсионерка считает свою пенсию
Пенсионерка. Иллюстративное фото: Bojan89/Getty Images

Лица, имеющие инвалидность 1 и 2 групп, установленных бессрочно, между тем вправе нчать получать ежемесячные пенсионные выплаты из ЕНПФ еще до наступления пенсионного возраста. Чтобы их оформить, нужно подать заявление при личном обращении в офис ЕНПФ или через поверенное лицо, на сайте фонда, посредством почтовой связи, а также выездного обслуживания.

Кто еще не должен платить обязательные пенсионные взносы

При этом, согласно Социальному кодексу РК, лица с инвалидностью – не единственная категория, которая освобождена от уплаты ОПВ. Сюда же входят пенсионеры по возрасту и по выслуге лет, а также военнослужащие (кроме срочников), полицейские и сотрудники других подобных специальных госструктур.

Однако, в отличии от лиц с инвалидностью, все перечисленные категории граждан не могут подать заявление своему работодателю, чтобы тот начал уплачивать за них обязательные пенсионные взносы.

Стоит отметить, что пенсионные взносы – не единственный источник ЕНПФ, за счет которого увеличивается общая сумма накоплений.

Свой вклад также вносят управляющие инвестиционным портфелем – Нацбанк РК и частные компании, которые вкладывают деньги казахстанцев в различные финансовые инструменты, чтобы получить дополнительный доход.

Ранее стало известно, что на пенсионные накопления казахстанцев были приобретены акции авиакомпании Air Astana.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2061755-kto-ne-dolzhen-platit-obyazatelnye-pensionnye-vznosy-v-kazahstane/

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