Кто не должен платить обязательные пенсионные взносы в Казахстане

Некоторые категории граждан в Казахстане могут не платить обязательные пенсионные взносы. Например, это люди с инвалидностью, военнослужащие, полицейские и пенсионеры. Подробности читайте на NUR.KZ.
Система Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) является многоуровневой, а накопления формируются из нескольких источников:
- обязательные пенсионные взносы (ОПВ) – удерживаются с зарплаты официально трудоустроенных работников;
- обязательные профессиональный пенсионные взносы (ОППВ) – уплачиваются работодателем из собственных средств за работников, занятых во вредных условиях труда;
- добровольные пенсионные взносы (ДПВ) – может уплачивать любой желающий за собственный счет;
- обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР) – уплачивает работодатель за собственный счет. Этот взнос был введен лишь в 2024 году.
При этом, как напомнили в ЕНПФ, в Казахстане есть несколько категорий граждан, которые освобождены от уплаты ОПВ. Например, лица с установленной бессрочно инвалидностью 1 и 2 групп.
По умолчанию с их зарплаты не удерживаются деньги на ОПВ, но работодатель может начать платить взносы за такого работника в ЕНПФ если получит от него заявление, ведь трудовой стаж, в который в том числе входят периоды уплаты обязательных пенсионных взносов, нужен будет при расчете пенсии из государственного бюджета.
Лица, имеющие инвалидность 1 и 2 групп, установленных бессрочно, между тем вправе нчать получать ежемесячные пенсионные выплаты из ЕНПФ еще до наступления пенсионного возраста. Чтобы их оформить, нужно подать заявление при личном обращении в офис ЕНПФ или через поверенное лицо, на сайте фонда, посредством почтовой связи, а также выездного обслуживания.
Кто еще не должен платить обязательные пенсионные взносы
При этом, согласно Социальному кодексу РК, лица с инвалидностью – не единственная категория, которая освобождена от уплаты ОПВ. Сюда же входят пенсионеры по возрасту и по выслуге лет, а также военнослужащие (кроме срочников), полицейские и сотрудники других подобных специальных госструктур.
Однако, в отличии от лиц с инвалидностью, все перечисленные категории граждан не могут подать заявление своему работодателю, чтобы тот начал уплачивать за них обязательные пенсионные взносы.
Стоит отметить, что пенсионные взносы – не единственный источник ЕНПФ, за счет которого увеличивается общая сумма накоплений.
Свой вклад также вносят управляющие инвестиционным портфелем – Нацбанк РК и частные компании, которые вкладывают деньги казахстанцев в различные финансовые инструменты, чтобы получить дополнительный доход.
Ранее стало известно, что на пенсионные накопления казахстанцев были приобретены акции авиакомпании Air Astana.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2061755-kto-ne-dolzhen-platit-obyazatelnye-pensionnye-vznosy-v-kazahstane/