Пенсии какого размера казахстанцы будут получать в 2024 году

С сегодняшнего дня минимальный размер базовой пенсии в Казахстане равен 28 215 тенге, солидарной – 57 853 тенге, а из ЕНПФ – 30 384,9 тенге. О пределах пенсионных выплат узнали журналисты NUR.KZ.

Все граждане страны, достигшие пенсионного возраста, имеют право на базовую пенсию. Пенсионеры с трудовым стажем до 1998 года также могут получать пенсионные выплаты по возрасту. А у вкладчиков, имеющих пенсионные накопления, есть возможность оформить и накопительную часть пенсии.

С введением в действие нового закона "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы" увеличиться должны все три компонента.

Какой размер будет у базовой пенсии

Напомним, что Казахстане идет поэтапное увеличение доли базовой пенсии от прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат (ПМ). В частности, с 2024 ее минимальный размер вырос с 60% до 65% от ПМ. А максимальный – со 100% до 105%.

Вместе с тем с сегодняшнего дня на 7% увеличился сам прожиточный минимум – до 43 407 тенге. Таким образом, минимальная базовая пенсия в наступившем году будет равна 28 215 тенге, а максимальная – 45 578 тенге.

Ее точный размер зависит от стажа участия в пенсионной системе, то есть периода, в течение которого уплачивались пенсионные взносы. Минимум назначается при стаже до 10 лет включительно. Далее за каждый год базовая пенсия увеличивается на 2%, пока не достигнет верхнего предела.

На сколько вырастет солидарная пенсия

Ранее назначенные пенсионные выплаты по возрасту, которые также называют солидарной пенсией, и за выслугу лет, согласно новому закону о республиканском бюджете, в этом году вырастут на 9%. На столько же увеличится и минимальная солидарная пенсия, которая теперь составит 57 853 тенге.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Напомним, что в полном размере ее назначают только при трудовом стаже до 1998, равном 20 лет – для женщин и 25 лет – для мужчин. Если он меньше, то даже минимальный размер пенсии уменьшается соответственно ему.

Для новых пенсионеров в этом году также увеличится максимальный размер дохода для исчисления пенсионных выплат по возрасту. Он составляет 55 месячных расчетных показателей и в связи с ростом МРП увеличился на 7% до 203 060 тенге.

При полном стаже до 1998 года пенсионерам может быть назначено 60% от среднемесячного дохода. Но среди граждан, которые только будут выходить на пенсию, трудовой стаж, скорее всего, будет намного меньше. Поэтому их выплаты по возрасту также будут уменьшены соответственно ему.

Ждать ли увеличения выплат из ЕНПФ

Напомним, что на смену "исчезающей" солидарной пенсии должна прийти выплата за счет обязательных пенсионных взносов работодателя. Их ввели с этого года, а новые пенсионные выплаты будут получать только граждане 1975 года рождения и младше.

А пока у пенсионеров есть возможность оформить накопительную часть пенсии за счет собственных взносов в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ). Ее минимальный размер составляет 70% от прожиточного минимума, или 30 384,9 тенге в 2024 году.

А если новоиспеченные казахстанские пенсионеры накопили в ЕНПФ меньше 12 минимальных пенсий, то они могут забрать все деньги и не оформлять выплаты. В 2024 году этот порог также вырос на 9% – до 694 236 тенге.

Напомним, что 70% от прожиточного минимума составляет и минимальная выплата по договору о пенсионном аннуитете. Соответственно, и она тоже выросла в 2024 году.