Приносят ли акции АО "Эйр Астана" доход на пенсионные счета казахстанцев

Пенсионные накопления казахстанцев были вложены в акции АО "Эйр Астана". Как оказалось, они уже выросли в цене и принесли инвестиционный доход на счета в ЕНПФ. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

У АО "Эйр Астана" недавно прошло первичное размещение простых акций (IPO) сразу на трех биржах. В нем принял участие и Национальный банк РК. Являясь управляющим пенсионными активами казахстанцев, он вложил их в покупку простых акций на общую сумму 24,9 млрд тенге.

И это решение уже дало результат. Как сообщает Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ), по данным на 16 февраля 2024 года, с момента покупки стоимость акций АО "Эйр Астана" выросла уже примерно на 13%.

Всего на пенсионные накопления было приобретено 23 168 975 простых акций по цене 1 073,83 тенге за штуку – это 6,5% от общего количества выпущенных акций компании.

Напомним, акция – это долевой инвестиционный инструмент. Инвесторы приобретают долю компании и получают право на часть будущей прибыли в виде дивидендов. В случае успешной работы компании цена на ее акции может вырасти и принести дополнительный доход.

Таким образом вкладчики и получатели ЕНПФ фактически стали акционерами АО "Эйр Астана". А их пенсионные накопления, вложенные в компанию, уже принесли инвестиционный доход, распределенный по их счетам в ЕНПФ.

Напомним, ранее стало известно, что Нацбанк вложился и в облигации холдинга "Байтерек". Также мы рассказывали о том, что на пенсионные активы казахстанцев были куплены государственные ценные бумаги других стран.