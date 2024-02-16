Можно ли пенсионными накоплениями закрыть ежемесячный платеж по ипотеке в Казахстане

Пенсионные накопления можно направить на частичное или полное погашение ипотеки. Но эксперты утверждают, что ими можно закрыть и один ежемесячный платеж. Каким образом, узнали журналисты NUR.KZ.

Казахстанцы могут изымать свои пенсионные накопления сверх порогов достаточности и тратить их на улучшение жилищных условий. С 2021 года с этой целью они подали более 1,9 млн заявлений, а общая изъятая сумма достигла 3,3 трлн тенге.

В том числе вкладчики могут использовать их на частично досрочное погашение ипотеки. В этом случае сокращается основной долг, за счет чего можно уменьшить размер платежей или срок кредита. Так, например, сделал житель Алматы, о котором мы рассказывали ранее.

Однако эксперты портала "Крыша" предложили свой вариант использования пенсионных накоплений – погашение только ежемесячного платежа. Такая схема подойдет тем гражданам, у которых оказалась доступна небольшая сумма излишков, а их достаточно много.

Как погасить ежемесячный платеж пенсионными деньгами

Главное условие – наличие пенсионных излишков. Поэтому первым делом нужно проверить доступную для изъятия сумму. Для этого нужно заказать выписку из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) через портал Электронного правительства, мобильное приложение eGov Mobile или на сайте ЕНПФ.

Снимать всю доступную сумму необязательно. Можно вывести ровно столько, сколько нужно для одного платежа. При этом заявки можно подавать хоть каждый месяц – главное, чтобы была доступная сумма, а вот снять деньги сразу на несколько платежей не получится.

Как выяснили эксперты, такая схема точно работает в "Отбасы банке", а также в Altyn Bank, ForteBank и Bereke Bank. В Halyk Bank, Freedom Bank и "Банке ЦентрКредит" такие услуги не предоставляют – там можно погасить ипотеку или частично, или полностью.

Ипотекп. Иллюстративное фото: Witthaya Prasongsin/Getty Images

Чтобы воспользоваться пенсионными накоплениями, нужно открыть специальный счет для единовременной пенсионной выплаты в том банке, где оформлена ипотека. Так, например, это можно сделать через приложение "Отбасы банка":

запустив приложение, выбираем вкладку "Открыть счет для единой пенсионной выплаты";

вводим номер телефона и ИИН. Должно прийти SMS-сообщение с кодом для подтверждения действия;

проходим верификацию, то есть подтверждение личности;

заполняем личные данные в анкете;

изучаем условия и ставим галочку;

для завершения регистрации нужно придумать пароль для входа в приложение.

Такую же процедуру можно провести и в приложениях других банков второго уровня – схема везде примерно одинаковая. Если спецсчет уже есть, то новый открывать не нужно.

После открытия спецсчета нужно зайти на платформу по использованию пенсионных накоплений enpf-otbasy.kz, авторизоваться на ней и с помощью ЭЦП подписать согласие на обработку данных, обязательство по использованию пенсионных выплат и заявление о стандартных условиях.

Далее нужно нажать на кнопку "Пенсионные выплаты", после чего откроется форма подачи заявки на использование средств ЕНПФ.

Калькулятор. Иллюстративное фото: freepik.com

После завершения подготовки нужно:

выбрать цель:

в "Отбасы банке" – "Частичное погашение задолженности по ипотечному займу по системе жилищно-строительных сбережений"; в других банках – "Частичное погашение задолженности по ипотечному жилищному займу, в том числе в рамках финансирования исламским банком".

ввести сумму, которую нужно изъять – в данном случае равную ежемесячному платежу;

выбрать способ удержания налога – платить его сейчас или после выхода на пенсию;

нажать на кнопку "сформировать заявку";

подписать все ЭЦП: заявление на единовременную выплату, заявление об удержании налога, согласие на предоставление кредитной истории Первому кредитному бюро.

Обработка заявления займет семь рабочих дней, поэтому нужно заранее рассчитать дату вывода средств ко дню платежа – на спецсчете деньги будут лежать только 20 дней.

В день, когда по графику нужно внести платеж, надо снова зайти в приложение банка, где оформлена ипотека, и там пройти следующую процедуру:

проходим по цепочке: "Мои платежи" – "Досрочное погашение" – "Частичное погашение" – "Счет ЕПВ" – продолжить;

на экране должна появиться выписка по займу, где будет указано, что одна часть суммы будет списана в счет процентов по займу, другая – в счет основного долга. Нужно поставить галочку;

подписываем с помощью SMS-кода заявление на досрочное погашение.

Важно учесть, что, если деньги поступят в банк раньше или позже даты погашения ежемесячного платежа по графику даже на один день, они будут использованы как частичное погашение ипотечного займа. В этом случае уменьшится сумма долга, но ежемесячный платеж придется произвести как обычно.