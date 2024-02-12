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Цены высокие: казахстанцы стали реже покупать жилье

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Многоквартирные дома построены в Алматы
Многоквартирные дома. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В январе казахстанцы совершили 31 713 сделок купли-продажи жилья. Это сразу на 16,1% меньше, чем было в декабре 2023 года. О спросе на недвижимость в стране узнали журналисты NUR.KZ.

По итогам января рост цен на первичном рынке недвижимости составил 0,2% за месяц и 2,9% за год.

Вторичный рынок, хоть и испытал снижение цен (на 0,4% за месяц и на 4,4% за год), отличается более высокой стоимостью квадратных метров. Например, в Алматы средний ценник, который устанавливают казахстанцы за один "квадрат", превышает 720 тыс. тенге.

Цены на рынке жилья
Цены на рынке жилья. Источник: Бюро национальной статистики

Вполне возможно, что в том числе высокие цены негативно влияют на покупательную активность граждан.

Согласно данным Бюро национальной статистики, в январе было зарегистрировано 31 713 сделок купли-продажи жилья. Это сразу на 16,1% меньше, чем было месяцем ранее – в декабре 2023 года (37 818 сделок).

На частные дома пришлось 6 068 продаж, а на квартиры – 31 713. Лидерами по количеству сделок являются Алматы (8 246 единиц) и Астана (5 623 единицы) и Карагандинская область (2 274 единицы).

В целом по сравнению с декабрем аналитики отмечают спад спроса на жилую недвижимость во всех регионах Казахстана, кроме Алматы, где зарегистрирован рост на 8,6%.

Сильнее всего продажи за месяц упали в Туркестанской области – сразу на 43,1%. Следом идут область Ұлытау и Западно-Казахстанская область – здесь спрос просел на 40,7% и 35,9% соответственно.

Чаще всего казахстанцы покупали 1-комнатные квартиры. На них пришлось 9 903 сделки. Следом идут 2-комнатные – 9 485. По 3-комнатным квартирам было совершено 5 105 сделок, а 4-комнатным – лишь 1 005.

Спрос на жилье упал на 16,1% за месяц.
Сделки купли продажи жилья в январе. Источник: Бюро национальной статистики

На спрос также могла повлиять и ситуация с банковским сектором. Напомним, ранее аналитики выяснили, что в Казахстане стали реже оформлять ипотеку.

Скорее всего, виной этому являются слишком высокие, даже по мировым меркам, процентные ставки и недоступность большинству граждан льготных программ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2060427-tseny-vysokie-kazahstantsy-stali-rezhe-pokupat-zhile/

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