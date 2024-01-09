Сколько казахстанцев смогут изъять свои пенсионные накопления в 2024 году

Если на пенсионном счете есть излишки, то их можно изъять и потратить на определенные цели. Такая возможность в 2024 году есть примерно у 200 тыс. казахстанцев. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Вкладчики Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) могут изъять часть средств, накопленных за счет обязательных пенсионных взносов, на следующие цели:

улучшение жилищных условий, в том числе на покупку и строительство жилья, первоначальный взнос по ипотеке, погашение ипотечного кредита и пополнение жилищных строительных сбережений;

лечение, в том числе на стоматологические, офтальмологические и другие медицинские услуги, которые не входят в перечень бесплатных в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

Но для этого доступна лишь та сумма, которая превышает порог минимальной достаточности, соответствующий возрасту вкладчика.

Напомним, что в 2024 году было принято решение оставить пороги минимальной достаточности для изъятия пенсионных накоплений такими же, какими они были в 2023 году. Однако далеко не у всех вкладчиков ЕНПФ накоплены достаточные суммы.

По данным портала "Крыша", возможность изъять свои пенсионные накопления в 2024 году есть примерно у 200 тыс. казахстанцев. Но минимальная сумма излишков у многих из них составляет всего 3 тенге. При этом максимальная достигает порядка 266 млн тенге, а средняя – около 2,3 млн тенге.

В целом, с 1 января по 24 декабря 2023 года на улучшение жилищных условий было исполнено около 103 тыс. заявлений. Средняя сумма изъятий составила всего 1,6 млн тенге, а общая – порядка 166,1 млрд тенге.

По сравнению с 2022 годом изъятия пенсионных накоплений сократились в шесть раз (тогда было 610 тыс. заявок на 703,2 млрд тенге).

В 2023 году изъятые на улучшения жилищных условий средства пошли на следующие цели:

перечисление пенсионных на депозит в "Отбасы банке" — 27,8 тыс. заявок на 30,2 млрд тенге ;

на ; покупка жилья — 26,2 тыс. заявок на почти 85 млрд тенге ;

на почти ; частичное погашение ипотеки в "Отбасы банке" — 22,2 тыс. заявок на около 16 млрд тенге ;

на ; частичное погашение ипотеки в коммерческих банках — 18,6 тыс. заявок на почти 18 млрд тенге ;

на ; перечисление первоначального взноса по ипотеке в коммерческих банках — 1,8 тыс. заявок на около 5 млрд тенге.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Значительное количество вкладчиков, изъявших пенсионные накопления, в 2023 году пришлось на пенсионеров по выслуге лет, которым разрешили использовать все деньги на пенсионном счете. В результате они подали более 22 тыс. заявлений, а общая сумма изъятий составила 42,1 млрд тенге.

Стоит отметить, что в 2024 году на счетах данной категории вкладчиков осталось еще около 50 млрд тенге, поэтому можно предположить, что изъятия продолжатся и в дальнейшем.

Напомним, казахстанцы также могут передавать половину своих пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, в доверительное управление частных компаний, которые будут их инвестировать и приносить дополнительных доход.