Пенсионные накопления казахстанцев вложили в акции компании Air Astana

Национальный банк РК принял участие в IPO АО "Эйр Астана" и приобрел на пенсионные накопления казахстанцев простые акции на сумму 24,9 млрд тенге. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

У акционерного общества "Эйр Астана" прошло первичное размещение простых акций (IPO) сразу на трех биржах.

В нем принял участие и Национальный банк РК, который как управляющий пенсионными активами казахстанцев вложил их в акции компании для диверсификации инвестиционного портфеля и получения инвестиционного дохода в долгосрочной перспективе.

Всего Нацбанк приобрел 23 168 975 простых акций АО "Эйр Астана" по цене 1 073,83 тенге за штуку. Это примерно 6,5% от общего количества выпущенных компанией акций. Общая сумма покупки составила 24,9 млрд тенге.

"Решение об инвестировании пенсионных активов ЕНПФ в простые акции АО «Эйр Астана» было основано на стабильных финансовых показателях, а также высокой рентабельности деятельности компании, позволяющей в будущем выплачивать стабильные дивиденды.

Данные инвестиции фактически позволяют вкладчикам ЕНПФ стать акционерами одного из лидеров авиационного рынка Центральной Азии", – заявили в Национальном банке РК.

Напомним, ранее стало известно, что Нацбанк вложил пенсионные активы казахстанцев в холдинг "Байтерек".