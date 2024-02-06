Деньги из ЕНПФ на инфраструктуру: о рисках такого вложения рассказали аналитики

Активы пенсионного фонда планируют вкладывать в инфраструктуру через фонд "Байтерек". Но это может оказаться невыгодным для вкладчиков, считают аналитики. Об этом читайте в материале NUR.KZ.

Ранее стало известно, что 173 млрд тенге из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) были вложены в холдинг "Байтерек".

Позже вице-премьер-министр РК по индустриальным вопросам Роман Скляр высказался об этом.

"ЕНПФ – это пенсионные деньги, которые должны крутиться и зарабатывать. Их нужно вкладывать в надежные финансовые инструменты. В их числе, в государственные ценные бумаги – это 100% гарантированные инструменты", – отметил он.

Однако, как сообщают аналитики Telegram-канала Tengenomika, опасения по этому поводу вызывают как выбранные проекты для инвестиций, так и обеспечение доходности вложений.

На что потратят деньги казахстанцев

Ранее отмечалось, что вложение пенсионных средств в фонд "Байтерек" поможет реализовать инфраструктурные проекты. Одним из таких идеи стал закуп пассажирских и грузовых вагонов.

Однако, как считают аналитики, в этих действиях Правительства есть несостыковки и ошибочное "представление" того, чем являются вложения в инфраструктуру и какова их доходность.

Так, широкое определение инфраструктуры по нормам ООН подразумевает комплекс основных сооружений, которые поддерживают повседневную жизнь и экономическую активность в обществе.

Она включает в себя дороги, системы электро- и водоснабжения, телекоммуникационные системы, а также общественный транспорт. Поэтому, как отмечают аналитики, текущие планы по вложению денег из ЕНПФ не совсем соответствуют озвученным целям.

Поезд. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Инвестиции в убыточную сферу

Как сообщают в Tengenomika, учитывая определение инфраструктуры, закуп грузовых и пассажирских вагонов в данном случае не совсем корректно относить к подобным инвестициям.

Но что еще более важно – возникают вопросы к обеспечению доходности для вкладчиков ЕНПФ. Дело в том, что основная доля на рынке грузовых и пассажирских перевозок принадлежит нацкомпании АО "НК "Қазақстан темір жолы" (КТЖ).

"То есть, закуп за счет средств ЕНПФ вагонов является оказанием прямой госпомощи нацкомпании и прямым вмешательством в бизнес-процессы компании. Кроме того, КТЖ является портфельной компанией другого фонда "Самрук-Казына", – отмечают аналитики.

В то же время исторически пассажирские перевозки являются убыточными. А сама сфера перевозок получает дотации от государства через предоставление субсидий.

"Это можно заметить из финансовых отчетностей КТЖ. При этом всем доходность для ЕНПФ обеспечивается за счет фонда "Байтерек", который, по сути, не имеет никакого отношения к КТЖ" – сообщается в источнике.

Другими словами, подобное вложение пенсионных денег казахстанцев не совсем относится к инвестициям в инфраструктуру. А вопросы к обеспечению доходности связаны с тем, что от планируемых инвестиций выгоду получит не сам холдинг "Байтерек", а "Самрук-Казына" через принадлежащий ей КТЖ.

При этом отмечается, что более подходящими проектами могли бы стать инвестиции в строительство или ремонт железных дорог. Так, ранее эксперт предложил вкладывать пенсионные отчисления граждан в энергетику и ЖКХ. Он указывал, что эти вложения смогут оправдать себя к моменту выхода вкладчика на пенсию.

Напомним, что ранее Министерство финансов Казахстана опубликовало на портале "Открытые НПА" проект постановления правительства о приобретении акций "КазМунайГаза" на деньги Нацфонда.