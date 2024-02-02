"Средства ЕНПФ должны приносить прибыль": Скляр о вложении денег фонда в "Байтерек"

Вице-премьер-министр РК по индустриальным вопросам Роман Скляр сегодня в кулуарах инвестфорума в Астане высказался о вложении денег ЕНПФ в холдинг "Байтерек", передает корреспондент NUR.KZ.

Роман Скляр заявил, что это многолетняя правоприменительная практика, когда финансовые институты заимствуют средства на рынках, будь то средства ЕНПФ или банков второго уровня, либо частных инвесторов.

"Я бы сейчас не акцентировал внимание на каких-то отдельных проектах. Здесь важно обеспечить гарантию возврата данных средств. Понятно, что это очень чувствительно. Средства ЕНПФ должны приносить прибыль всем людям, которые их вложили, чтобы обеспечить инвестдоход их пенсионных накоплений.

В то же время важно, чтобы не было большого риска в этом. И задача финансового института, в частности "Байтерек", в полной мере эти вопросы решить", – отметил он.

По словам вице-премьера, "Байтерек" – это государственный холдинг, и он дает стопроцентную гарантию.

"А какие проекты реализует холдинг "Байтерек", кредитуя экономику страны, это уже второй вопрос. Приоритеты расставляет и сам холдинг, и соответствующие профильные ведомства", – добавил Скляр.

Напомним, в начале недели стало известно, что пенсионные накопления казахстанцев на сумму 173 млрд тенге вложили в холдинг "Байтерек".

В Нацбанке тогда объясняли, что покупка этих облигаций соответствует долгосрочным целям по обеспечению сохранности и получению реальной доходности по пенсионным накоплениям вкладчиков.

Позже министр нацэкономики Алибек Куантыров отмечал, что это не первая операция, когда ЕНПФ покупает облигации "Байтерека".

"ЕНПФ – это пенсионные деньги, которые должны крутиться и зарабатывать. Их нужно вкладывать в надежные финансовые инструменты. В их числе, в государственные ценные бумаги – это 100% гарантированные инструменты", – говорил он.

Кроме того, вчера сообщалось, что в феврале Нацбанк планирует увеличить ежемесячный объем покупки иностранной валюты за счет пенсионных активов ЕНПФ до 400-500 млн долларов.

На официальном сайте холдинга говорится, что АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" – ключевой институт правительства, обеспечивающий реализацию задач по устойчивому развитию экономики Казахстана путем ее диверсификации, поддержки инноваций, развития экспорта, увеличения производительности труда.

Единственным акционером АО "НУХ "Байтерек" является правительство РК.

"Байтерек" включает в себя 8 дочерних организаций: акционерные общества со 100-процентным участием холдинга такие как, АО "Банк Развития Казахстана", АО "Отбасы банк", АО "ФРП "Даму", АО "Казахстанская жилищная компания", АО "ЭСК "Kazakh Export", АО "Qazaqstan Investment Corporation", АО "Аграрная кредитная корпорация", АО "Bereke Bank".