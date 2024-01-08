Нацфонд снова "в минусе": есть ли угроза для детей, рассказали аналитики

Отчет о поступлениях и использовании Национального фонда показал положительный баланс. Однако не были учтены все расходы, которые превышают доходы фонда. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Министерство финансов Республики Казахстан представило отчет об использовании средств из Нацфонда за 2023 год.

Согласно данным ведомства, был достигнут рекорд по инвестиционной доходности в 1,82 трлн тенге, 50% которых переведут на счета детей до 18 лет.

Прямые денежные поступления в фонд, которые обеспечиваются за счет доходов нефтяной сферы, составили 4,56 трлн тенге. В итоге общие поступления фонда за прошедший год достигли 6,41 трлн тенге.

При этом указывается, что расходы (изъятия из Нацфонда в виде трансфертов) составили 4,07 трлн тенге. Однако, как отмечают аналитики Telegram-канал Tengenomika, были учтены не все затраты.

Сколько изъяли из Нацфонда

Как отмечается в источнике, Минфин не указал в отчете дополнительные расходы на 1,3 трлн тенге, которые были изъяты за последние три месяца 2023 года для покупки акций компаний АО "КазМунайГаз".

"Это важно, поскольку, эти средства были направлены в экономику, а именно – поступили в бюджет через дивиденды прежнего владельца этих акций Самрук-Казына.

На самом деле, общая сумма использованных денег Нацфонда Казахстана в 2023 году составила порядка 5,3 трлн тенге, что значительно больше прямых поступлений в Нацфонд от нефтяного сектора в размере 4,5 трлн тенге (без учета инвестдохода)", – указывают аналитики.

Таким образом, без учета инвестиционного дохода, фонд оказался убыточным в прошедшем году – из него изъяли больше денег, чем было вложено. Напомним, что ранее Нацфонд был убыточным три года подряд.

Смятая купюра тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Есть ли угроза программе "Нацфонд – детям"

Как указывается в источнике, высокая инвестиционная доходность за 2023 год (1,82 трлн тенге) является положительным моментом для казахстанцев.

Так, в рамках программы "Нацфонд – детям" несовершеннолетним гражданам поступят деньги именно за счет инвестдохода (50% от этой суммы). Поэтому 6,5 млн казахстанских детей могут получить по 300 долларов США в текущем году.

Это означает, что отрицательный баланс из-за изъятий денег из фонда не отразится на данной программе. Однако это грозит риском истощения Нацфонда, если не будут оптимизированы расходы госбюджета, который остается дефицитным.

"Мы же констатируем, что Минфин Казахстана избегает прозрачности в своих отчетах, а изъятия с Нацфонда Казахстана существенно опережают прямые поступления уже не первый год", – отмечают аналитики.

Ранее аналитики заявили, что Нацфонд формально не существует.

Также сообщалось, что Нацфонд Казахстана перестал выполнять свои функции.