Средства ЕНПФ предложили вкладывать в энергетику и ЖКХ

Эксперт по энергетике на пресс-конференции в Астане раскритиковал политику "тариф в обмен на инвестиции" и предложил использовать для развития энергетики средства ЕНПФ, передает корреспондент NUR.KZ.

"Политика "тариф в обмен на инвестиции" – это самоубийство для энергетики, для всей экономики и для населения тоже. Инфраструктура не должна себя развивать за счет роста стоимости ее услуг. Если правительство не знает, как это сделать, пусть уступит место тем, кто знает", – заявил Петр Своик.

По его словам, для строительства новых станций и модернизации имеющихся можно было бы использовать целевые кредиты Нацбанка.

"Пусть Нацбанк опомнится и перестанет заниматься играми с курсами тенге, а займется инвестированием экономики. Запасы Нацфонда, которые хранятся в чужих, иностранных бумагах, то есть инвестируют в чужие экономики, вполне можно было бы в определенной мере вкладывать в национальную экономику. И наконец, у нас есть пенсионный фонд, в котором накоплено больше 80 трлн тенге, и каждый год поступает свежих взносов – 2 трлн 100 млрд тенге", – предложил эксперт.

В этом случае, считает он, средства, вместо того чтобы идти "в накопительный пузырь, бесполезный для пенсионеров и бесполезный для экономики", в виде "длинных и надежных денег" направятся в энергетику.

"Если мы эти взносы начнет вкладывать в электросети и станции, а также городскую канализацию, то к моменту выхода на пенсию, эти деньги там 10 раз себя оправдают, сохранится и та же энергетика, вытащит для вас в виде хорошей пенсии, без ущерба для себя", – резюмировал Петр Своик.

Напомним, еще летом прошлого года глава МНЭ анонсировал повышение тарифов на комуслуги. В регионах, как отметил тогда глава МНЭ, средний чек повысится на 2-4 тысячи тенге в месяц.

В целом, по его словам, тарифы должны быть комфортными для граждан и поэтому переход будет мягким. Также будет возможность компенсации через акиматы для социально уязвимых слоев населения.

Чуть позже премьер-министр Алихан Смаилов заявил о росте тарифов на комуслуги для казахстанцев на 10-30%, назвав это умеренным повышением. Рост тарифов, с его слов, был обоснован тем, что без этого шага невозможно эффективное содержание инфраструктуры ЖКХ.

В ноябре глава Минэнерго отмечал, что в Казахстане изношено 65% энергетической инфраструктуры из-за хронической недофинансированности и низких тарифов.

"Мы понимаем, что низкий уровень тарифов способствовал поддержанию уровня стабильности, в том числе, социальной, но теперь пришло время принятия экстренных мер для восстановления данной энергетической инфраструктуры", - сообщил министр.

Он добавил, что для финансирования модернизации предусмотрено несколько источников, один из которых – тарифы.

Помимо этого, в рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции" поставщики коммунальных услуг обязаны будут привести в порядок инфраструктуру и улучшить условия труда своих сотрудников.

В начале декабря стало известно о том, что с 2024 года в Казахстане могут повысить тарифы на электроэнергию. 24 энергопроизводящие организации подали заявки на корректировку предельного тарифа.

На этой неделе глава МНЭ рассказал, на какие коммунальные услуги и на сколько повысятся тарифы в этом году.