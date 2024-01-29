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Пенсионные накопления казахстанцев вложили в холдинг "Байтерек"

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Монеты тенге на фоне доллара
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Национальный банк РК приобрел облигации холдинга "Байтерек" на сумму 173 млрд тенге. Деньги были взяты из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Национальный банк РК является управляющим пенсионными активами ЕНПФ. Это значит, что он инвестирует пенсионные накопления казахстанцев в различные финансовые инструменты, например, в государственные ценные бумаги других стран, чтобы получить дополнительную прибыль.

Однако деньги также вкладываются и в другие проекты, в том числе и внутри Казахстана. Так, Национальный банк РК проинформировал о приобретении облигаций Национального управляющего холдинга "Байтерек" на сумму 173 млрд тенге с доходностью 13% годовых и сроком обращения 15 лет.

Деньги для покупки облигаций были взяты из Единого накопительного пенсионного фонда в рамках планируемого в течение ближайших двух лет инвестирования пенсионных активов для финансирования долгосрочных крупных проектов реального сектора экономики.

"Общий объем размещения облигаций на Казахстанской фондовой бирже составил 190 млрд тенге. В размещении данных облигаций помимо ЕНПФ приняли участие другие инвесторы на общую сумму 17 млрд тенге", – сообщили в Нацбанке.

Как объяснил отечественный центробанк, покупка этих облигаций соответствует долгосрочным целям по обеспечению сохранности и получению реальной доходности по пенсионным накоплениям вкладчиков.

Холдинг "Байтерек" в свою очередь направит привлеченные средства на финансирование проектов транспортной инфраструктуры, что поможет росту экономики и позволит расширить транспортный потенциал страны.

При этом также предусмотрена возможность досрочного возврата основной суммы долга. Как объясняют в Нацбанке, компания, выпустившая облигации, обязана досрочно ежегодно по истечении пяти лет выкупать часть принадлежащих держателям облигаций по их требованию по номинальной стоимости в размере до 10% от объема первичного размещения.

Напомним, ранее стало известно, что по итогам 2023 года инвестиционная деятельность Национального банка РК позволила принести вкладчикам ЕНПФ реальный доход, который обогнал инфляцию в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2058020-pensionnye-nakopleniya-kazahstantsev-vlozhili-v-holding-bayterek/

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