Пенсионные накопления казахстанцев вложили в холдинг "Байтерек"

Национальный банк РК приобрел облигации холдинга "Байтерек" на сумму 173 млрд тенге. Деньги были взяты из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Национальный банк РК является управляющим пенсионными активами ЕНПФ. Это значит, что он инвестирует пенсионные накопления казахстанцев в различные финансовые инструменты, например, в государственные ценные бумаги других стран, чтобы получить дополнительную прибыль.

Однако деньги также вкладываются и в другие проекты, в том числе и внутри Казахстана. Так, Национальный банк РК проинформировал о приобретении облигаций Национального управляющего холдинга "Байтерек" на сумму 173 млрд тенге с доходностью 13% годовых и сроком обращения 15 лет.

Деньги для покупки облигаций были взяты из Единого накопительного пенсионного фонда в рамках планируемого в течение ближайших двух лет инвестирования пенсионных активов для финансирования долгосрочных крупных проектов реального сектора экономики.

"Общий объем размещения облигаций на Казахстанской фондовой бирже составил 190 млрд тенге. В размещении данных облигаций помимо ЕНПФ приняли участие другие инвесторы на общую сумму 17 млрд тенге", – сообщили в Нацбанке.

Как объяснил отечественный центробанк, покупка этих облигаций соответствует долгосрочным целям по обеспечению сохранности и получению реальной доходности по пенсионным накоплениям вкладчиков.

Холдинг "Байтерек" в свою очередь направит привлеченные средства на финансирование проектов транспортной инфраструктуры, что поможет росту экономики и позволит расширить транспортный потенциал страны.

При этом также предусмотрена возможность досрочного возврата основной суммы долга. Как объясняют в Нацбанке, компания, выпустившая облигации, обязана досрочно ежегодно по истечении пяти лет выкупать часть принадлежащих держателям облигаций по их требованию по номинальной стоимости в размере до 10% от объема первичного размещения.

Напомним, ранее стало известно, что по итогам 2023 года инвестиционная деятельность Национального банка РК позволила принести вкладчикам ЕНПФ реальный доход, который обогнал инфляцию в стране.