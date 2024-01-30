"Деньги должны крутиться": министр о вложении денег ЕНПФ в холдинг "Байтерек"

Глава МНЭ на брифинге в кабмине прокомментировал покупку Нацбанком долговых бумаг холдинга "Байтерек" на 173 млрд тенге пенсионных накоплений казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

"Это не первая операция, когда ЕНПФ покупает облигации "Байтерека".

ЕНПФ – это пенсионные деньги, которые должны крутиться и зарабатывать. Их нужно вкладывать в надежные финансовые инструменты. В их числе, в государственные ценные бумаги - это 100% гарантированные инструменты.

И, конечно, в облигации квазигосударственных объединений, которые на 100% принадлежат нашему правительству (например, холдинг "Байтерек") и приносят хорошую доходность", - заявил глава МНЭ Алибек Куантыров

Министр добавил, что считает вложения ЕНПФ надежными.

"У этих денег есть потолок суверенного рейтинга, поэтому это надежные вложения. Плюс это поможет реализовывать инфраструктурные проекты. В частности, по закупу пассажирских и грузовых вагонов, которые сейчас остро необходимы. Изношенность действующих вагонов составляет от 50% до 70%.

Привлечены будут отечественные поставщики. Соответственно, деньги будут оставаться в экономике. В целом, эффект будет многослойный, который повлияет и на создание новых рабочих мест", - заявил Куантыров.

Напомним, о вложении пенсионных накоплений казахстанцев в холдинг "Байтерек" стало известно вчера.

Также сегодня появилась информация, что Министерство финансов Казахстана опубликовало на портале "Открытые НПА" проект постановления правительства о приобретении акций "КазМунайГаза" на деньги Нацфонда.

Ранее стало известно, что по итогам 2023 года инвестиционная деятельность Национального банка РК позволила принести вкладчикам ЕНПФ реальный доход, который обогнал инфляцию в стране.

На официальном сайте АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" говорится, что данный холдинг – ключевой институт правительства, обеспечивающий реализацию задач по устойчивому развитию экономики Казахстана путем ее диверсификации, поддержки инноваций, развития экспорта, увеличения производительности труда.

Единственным акционером АО "НУХ "Байтерек" является правительство РК.

"Байтерек" включает в себя 8 дочерних организаций: акционерные общества со 100-процентным участием холдинга такие как, АО "Банк Развития Казахстана", АО "Отбасы банк", АО "ФРП "Даму", АО "Казахстанская жилищная компания", АО "ЭСК "Kazakh Export", АО "Qazaqstan Investment Corporation", АО "Аграрная кредитная корпорация", АО "Bereke Bank".