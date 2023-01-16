Почему казахстанские пенсионеры получили разные надбавки к пенсии

Пенсия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С 2023 года в Казахстане увеличили предельный размер заработной платы для расчета пенсионных выплат по возрасту. Перерасчету также подверглись уже назначенные пенсии. Почему пенсионеры при этом получили разные надбавки, узнали журналисты NUR.KZ.

C 2023 года солидарные пенсии всех казахстанцев (пенсионные выплаты по возрасту) в плановом порядке должны были увеличить на 10,5%.

Вместе с тем был увеличен предельный размер заработной платы, на основе которого они рассчитываются, с 46 месячных расчетных показателя (МРП), что в 2022 году составляло 146 280 тенге, до 55 МРП – 189 750 тенге в 2023 году.

В связи с этим размеры пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет, с 1 января 2023 года повышаются в двух вариантах, при этом назначается более выгодный вариант для получателя пенсионных выплат.

Об этом в ответ на обращение, опубликованное на портале "Открытый диалог", сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова.

Кому пересчитают пенсию

В связи с повышением максимального дохода, учитываемого для исчисления размеров пенсионных выплат по возрасту, были пересчитаны пенсии, которые были назначены до 2023 года, если среднемесячный доход пенсионеров был больше 46 МРП.

При этом размер пенсионных выплат по возрасту, исчисленный исходя из дохода в пределах 55 МРП, не может быть ниже ранее назначенного размера, повышенного на 10,5%.

Кому солидарную пенсию просто увеличили на 10,5%, а кому пересчитали в связи с увеличением предельного дохода, в Минтруда рассказали на примерах.

Пенсия. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Пример №1: когда плановое повышение более выгодно

Условной казахстанке с трудовым стажем 21 год и среднемесячным доходом 160 000 тенге пенсионные выплаты по возрасту были назначены с 1 мая 2022 года. Их размер составил 89 231 тенге (61% от 146 280 тенге).

При увеличении солидарной пенсии с 1 января 2023 года на 10,5% ее размер составит 98 601 тенге.

А если пересчитать ее в связи с увеличением предельного размера учитываемого среднего дохода, то солидарная пенсия составит 61% от 160 000 тенге или 97 600 тенге.

В данном случае более выгодным является первый вариант – он и назначается пенсионерке. Надбавка в этом случае будет равна 9 370 тенге.

Пример №2: когда более выгоден перерасчет пенсии

Другой условной казахстанке с таким же трудовым стажем 21 год и среднемесячным доходом 200 000 тенге из-за ограничения предельного дохода в 2022 году были назначены пенсионные выплаты по возрасту, как и в предыдущем примере – 89 231 тенге (61% от 146 280 тенге).

Первый вариант также предполагает повышение на 10,5% до 98 601 тенге.

А второй вариант представляет собой перерасчет с учетом нового предела: 61% от 189 750 тенге составляет 115 748 тенге. То есть он намного выгоднее.

Поэтому с 1 января 2023 года данной пенсионерке к выплате назначается второй вариант с надбавкой 26 517 тенге.

Таким образом, надбавки к пенсионным выплатам при их перерасчете могут быть разными в зависимости от того, насколько средние доходы их получателей превышают размеры ранее действовавшего максимального порога.

Если доход пенсионера, взятый для расчета пенсии, изначально не достигал предельного размера, то его пенсионные выплаты по возрасту просто были увеличены на 10,5%.

Также напомним, что до 60% от прожиточного минимума вырос минимальный размер второй составляющей государственной пенсии – базовой пенсионной выплаты. Поэтому казахстанские пенсионеры могут рассчитывать на надбавку и в этой части.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2005532-pochemu-kazahstanskie-pensionery-poluchili-raznye-nadbavki-k-pensii/