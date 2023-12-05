О введении нового пенсионного взноса напомнили казахстанцам в ЕНПФ

С нового года работодатели будут обязаны уплачивать за своих работников новый пенсионный взнос, размер которого будет ежегодно увеличиваться. Кого это коснется, читайте в материале NUR.KZ.

С 1 января 2024 года в Казахстане начнется поэтапное введение нового обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР). Отметим, что предприниматели будут обязаны платить его за счет собственных средств.

Размер взноса в первый год будет составлять 1,5% от ежемесячного дохода работника, однако с каждым годом его планируют увеличивать:

в 2025 году – до 2,5% ;

; в 2026 году – до 3,5% ;

; в 2027 году – до 4,5% ;

; в 2028 году – до 5,0%.

При этом доход, принимаемый для исчисления ОПВР, не должен быть менее одной минимальной зарплаты (85 тысяч тенге в 2024 году) и более 50 минимальных зарплат (4 250 000 тенге).

Напомним, что изначально новый пенсионный взнос должны были ввести с 2023 года. Однако, чтобы избежать негативных последствий для экономики страны, было принято решение перенести запуск на год позже.

Как объясняют в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), этот взнос работодатели будут уплачивать только за казахстанцев, которые родились с 1 января 1975 года. То есть за тех, кто, скорее всего, уже не сможет стать получателем солидарной пенсии.

Отметим, что пенсионная система Казахстана является многоуровневой. Она состоит из базовой и солидарной пенсий, а также выплат из Единого накопительного пенсионного фонда.

Солидарная пенсия, или, как ее еще называют, выплата по возрасту полагается только гражданам, которые имеют трудовой стаж до 1998 года сроком не менее шести месяцев. Сейчас она значительно больше базовой составляющей, однако с каждым годом все меньше казахстанцев могут претендовать на нее в полном объеме.

Новый пенсионный взнос как раз несет в себе задачу со временем заместить солидарную часть выплат, чтобы будущие пенсионеры могли рассчитывать на пенсию достойного размера.

Стоит отметить, что на выплаты за счет ОПВР смогут претендовать только граждане, на условные счета которых данные платежи будут перечисляться в совокупности не менее пяти лет. Вкладчики, рожденные до 1975 года и те, за кого не платились новые взносы, эти выплаты получать не будут.