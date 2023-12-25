Принесли ли пенсионные активы казахстанцев доход в 2023 году

С начала 2023 года общая сумма, хранящаяся в ЕНПФ, увеличилась на 2,7 трлн тенге. Причем более 1,2 трлн тенге были заработаны на инвестициях. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В 2023 году в Казахстане по-прежнему наблюдалась высокая инфляция, которая оказывала сильное влияние не только на благосостояние граждан, но и на их пенсионные накопления, которые в прошлом году заметно обесценились, даже притом, что управляющим активами удалось не уйти "в минус", как это произошло у многих иностранных пенсионных фондов.

В текущем году ситуация заметно улучшилась. Как сообщает Единый накопительный пенсионный фонд, по состоянию на 1 декабря 2023 года общая сумма накоплений достигла 17,4 трлн тенге. С начала года она увеличилась сразу на 2,7 трлн тенге, то есть на 18,4%.

Большая часть суммы сформировалась за счет пенсионных взносов – более 1,9 трлн тенге. Это на 25,4% или на 390,4 млрд тенге больше прошлогоднего показателя.

Тем не менее, не последнюю роль в росте накоплений сыграла инвестиционная деятельность управляющих пенсионными активами – Национального банка РК и ряда частных компаний, которым еще летом удалось обогнать темпы роста цен в стране и начать приносить реальный доход вкладчикам ЕНПФ.

Благодаря им чистый инвестиционный доход, начисленный на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков ЕНПФ, с начала года составил порядка 1,2 трлн тенге.

Напомним, что год назад инфляция была в разы выше доходности управляющих.

Впрочем, важно понимать, что задача ЕНПФ не только в том, чтобы накапливать средства, но и выплачивать их вкладчикам.

С начала года ЕНПФ выплатил порядка 531,4 млрд тенге, в том числе:

выплаты на улучшение жилищных условий и лечение – более 255,4 млрд тенге ;

; выплаты в связи с выходом на пенсию – 139,6 млрд тенге ;

; выплаты по наследству – 48,3 млрд тенге ;

; выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы Казахстана – 37,2 млрд тенге ;

; выплаты лицам с инвалидностью – 2,5 млрд тенге ;

; выплаты на погребение – 6,8 млрд тенге ;

; переводы в страховые организации – 41,4 млрд тенге.

Средняя ежемесячная выплата по графику из ЕНПФ пенсионерам между тем составила 32 138 тенге, а максимальная – 742 692 тенге. В прошлом году эти показатели были меньше – 29 876 тенге и 707 326 тенге соответственно.

Напомним, ранее в Минтруда рассказали о том, что средняя государственная пенсия без учета выплат из ЕНПФ в 2024 году превысит 130 тыс. тенге.