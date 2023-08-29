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Кому начали платить повышенные пособия и соцвыплаты в Казахстане

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Женщина держит в руках деньги и пользуется смартфоном
Деньги и смартфон. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С июля многие казахстанцы начали получать пособия и соцвыплаты увеличенного размера. О том, кого коснулось повышение, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

С 1 июля 2023 года в Казахстане начал действовать Социальный кодекс РК. В рамках него на 14,5% были повышены размеры государственных социальных пособий для отдельных категорий граждан. На столько же выросли и некоторые социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).

В частности, увеличились размеры пособий по инвалидности и по потере кормильца, что с учетом увеличения в начале года обеспечило их рост на 23% в годовом выражении. Например, человек с инвалидностью первой группы в прошлом году получал пособие размером 71 787 тенге, а после 1 июля 2023 года – уже 89 248 тенге.

По состоянию на 1 августа 2023 года в среднем вышеуказанные виды пособий получили 727,8 тыс. человек на сумму более 291,3 млрд тенге.

Аналогично выросли и социальные выплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца. Их повышением было охвачено 133,1 тыс. человек.

Также на 14,5% увеличились и размеры некоторых специальных государственных пособий. В частности это коснулось:

  • лиц с инвалидностью, которым назначены пенсионные выплаты по возрасту или по выслуге лет, за исключением получающих доплату к пенсионным выплатам по возрасту до размера месячного пособия по инвалидности;
  • детей с инвалидностью до семи лет, проживающих в городе Байқоңыр и получающих пенсию по инвалидности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
  • жертв политических репрессий или лиц, пострадавших от политических репрессий, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами;
  • лиц, которым назначены пенсии за особые заслуги перед Республикой Казахстан.
Девочка держит в руках купюры тенге
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как отмечают в Минтруда, по состоянию на 1 августа 2023 года в среднем указанные виды специальных госпособий получили порядка 107,2 тыс. человек на сумму почти 2,6 млрд тенге.

Помимо вышеописанных категорий граждан, повышение размеров пособий также коснулось награжденных многодетных матерей, которые родили и воспитали семь и более детей.

Так, размер пособия для матерей, награжденных подвеской "Алтын алқа", орденами «Материнская слава» I и II степеней или имеющих звание "Мать-героиня", был повышен с 6,4 до 7,4 месячного расчетного показателя (до 25 530 тенге в 2023 году). В среднем повышение коснулось более 92,2 тыс. казахстанок.

Также с 1 июля был повышен размер пособия семьям, которые воспитывают ребенка с инвалидностью, и лицам, осуществляющим уход за лицом с инвалидностью первой группы – с 1,4 до 1,61 прожиточного минимума (65 313 тенге). Данные пособия с начала года в среднем получили более 143 тыс. человек на сумму почти 59,4 млрд тенге.

В целом же после вступления в действие Социального кодекса РК более 1 млн казахстанцев начали получать пособия и социальные выплаты увеличенного размера.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2034364-komu-nachali-platit-povyshennye-posobiya-i-sotsvyplaty-v-kazahstane/

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