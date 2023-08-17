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Повышенные пособия и соцвыплаты получили казахстанцы

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Пенсионерка держит деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С 1 июля в Казахстане были увеличены размеры некоторых пособий. Сколько казахстанцев получили повышенные выплаты, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

В рамках Социального кодекса РК с 1 июля текущего года в стране было принято решение повысить размеры некоторых государственных пособий и социальных выплат – в среднем на 14,5%.

Повышение коснулось граждан с инвалидностью, а также семей, которые потеряли кормильца. Всем им уже были выплачены пособия в увеличенном размере.

Согласно данным Минтруда, по состоянию на 1 августа 2023 года численность получателей пособий по инвалидности составляет порядка 536,9 тыс. человек. В зависимости от группы инвалидности от общего заболевания им были выплачены пособия следующих размеров:

  • 1 группа – 89 248 тенге;
  • 2 группа – 71 398 тенге;
  • 3 группа – 48 681 тенге.

Стоит отметить, что повышение коснулось и социальных выплат по утрате трудоспособности из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).

Эти выплаты полагаются как дополнение к государственным пособиям, а их размер после увеличения составил в среднем 44 967 тенге. Всего получателями этой выплаты стали 93,7 тыс. человек.

Мужчина передвигается в инвалидном кресле
Мужчина в инвалидном кресле. Иллюстративное фото: Peter Dazeley/Getty Images

Пособия по случаю потери кормильца

Семьи, которые потеряли кормильца, в августе также получили пособия повышенного размера. Сама сумма может заметно отличаться – все зависит от того, сколько иждивенцев осталось у умершего гражданина. По состоянию на 1 августа получателями данных пособий стали порядка 186,7 тыс. человек.

Стоит отметить, что в случаях, если умерший кормилец работал официально, то его семье также положены социальные выплаты из ГФСС, которые выплачиваются дополнительно к государственному пособию.

Получателями социальной выплаты по потере кормильца по состоянию на 1 августа стали порядка 60,6 тыс. семей. Средний размер выплаты составил 49 592 тенге. Для сравнения: месяцем ранее эта сумма составляла лишь 34 423 тенге.

Всего же с начала года на выплату этих двух государственных пособий из республиканского бюджета было направлено порядка 291 млрд тенге, а на выплаты из ГФСС – около 35,9 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2032848-skolko-chelovek-poluchili-povyshennye-posobiya-i-sotsvyplaty-v-kazahstane/

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