Еще больше соцвыплат стали получать казахстанцы

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Официально работающие казахстанцы в некоторых случаях могут получать социальные выплаты. О том, сколько денег им было выплачено, рассказали в Государственном фонде социального страхования (ГФСС).

Если казахстанец официально трудоустроен, работодатель производит за него отчисления в Государственный фонд социального страхования. Впоследствии, при наступлении страхового случая, работник сможет получать социальные выплаты из этого фонда.

Размер соцвыплаты, в отличие от государственных пособий, зависит от размера социальных отчислений, которые до этого производились.

Соцвыплата утратившим трудоспособность

Казахстанцы, утратившие трудоспособность, могут начать получать соответствующие выплаты из ГФСС. Так, по состоянию на 1 июня 2023 года, средний размер выплаты составил чуть более 44 тыс. тенге.

Такие выплаты с начала года получили 92,2 тыс. человек, а их общая сумма достигла 17,7 млрд тенге – это на 18,8% больше, чем было в прошлом году.

Стоит отметить, что выплата по случаю утраты трудоспособности полагается как дополнение к государственному пособию по инвалидности и производится независимо от продолжения трудовой деятельности.

Соцвыплата по случаю потери кормильца

Также казахстанцы могут получать соцвыплату из ГФСС по случаю потери кормильца. Она полагается семьям умершего кормильца. Ее средний размер на 1 июня составил 48 308 тенге.

Всего за 6 месяцев 2023 года такие выплаты получили 59,9 тыс. семей, а общая сумма составила 12,5 млрд тенге – на 17,9% больше, чем годом ранее.

Напомним, эту соцвыплату в Казахстане могут назначить проактивно, то есть без прямой подачи заявления от самих получателей.

Соцвыплата потерявшим работу

Полагаются социальные выплаты и казахстанцам, которые потеряли работу. Ее выплачивают из ГФСС независимо от причин увольнения, а ее средний размер превысил 51 тыс. тенге.

По состоянию на 1 июня выплаты по случаю потери работы получили 110,6 тыс. человек на сумму 20,5 млрд тенге – это в 1,5 раза больше, чем было в аналогичном периоде 2022 года.

Чтобы начать получать эту соцвыплату казахстанцу, нужно зарегистрироваться в качестве безработного.

Соцвыплаты семьям с детьми

Стоит отметить, что выплаты из ГФСС полагаются не только казахстанцам, оказавшимся в трудной ситуации. Фонд также назначает соцвыплаты казахстанцам по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами. Ее средний размер по состоянию на 1 июня составил почти 1,15 млн тенге.

Эту выплату получили 153,3 тыс. будущих мам, а общая сумма достигла 162,9 млрд тенге – это в два раза больше прошлогоднего показателя. Выплачивается соцвыплата на все дни отпуска по беременности и родам.

Однако помощь мамам на этом не заканчивается. Также из ГФСС им положена социальная выплата по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком до полутора лет. При этом, если родились двое или более детей, то выплата назначается на каждого ребенка отдельно.

Ее средний размер по состоянию на 1 июня составил 63 440 тенге. Всего за полгода эту соцвыплату получили 152,9 тыс. человек на общую сумму 119,3 млрд тенге, что на 38,6% больше, чем годом ранее.

В целом с начала года социальные выплаты из ГФСС получило более 830 тыс. казахстанцев. Общая сумма выплат составила 333 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2030298-esche-bolshe-sotsvyplat-stali-poluchat-kazahstantsy/