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На сколько выросли пенсии из ЕНПФ в Казахстане

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Пенсионерка считает деньги
Пенсионерка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Помимо государственной пенсии, при наличии накоплений казахстанцы могут получать пенсионные выплаты из ЕНПФ. О том, на сколько они выросли за год, рассказали в Едином накопительном пенсионном фонде.

По состоянию на 1 июля 2023 года на индивидуальных пенсионных счетах казахстанцев в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) скопилось порядка 16,1 трлн тенге.

С начала года объем средств увеличился на 1,4 трлн тенге (на 9,6%), а за год, то есть по отношению к июлю 2022 года – на 2,7 трлн тенге (на 20,1%).

Деньги на пенсионные счета поступают из разных источников: за счет пенсионных взносов и инвестиционной деятельности, которую проводят Национальный банк РК и другие частные управляющие инвестпортфелем.

Как отмечают в ЕНПФ, за 6 месяцев 2023 года за счет пенсионных взносов на счета поступило порядка 1,02 трлн тенге, это сразу на 26% или на 213,4 млрд тенге больше прошлогоднего показателя.

Также с начала года удалось получить чистый инвестиционный доход в размере 571,2 млрд тенге. Эти средства были распределены на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков.

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Пенсия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сколько ЕНПФ выплатил казахстанцам

Впрочем, задача пенсионного фонда не только накапливать деньги, но и перечислять их казахстанцам, которым положены выплаты.

Так, с начала года ЕНПФ выплатил порядка 209,9 млрд тенге. Наибольшую долю (38%) составили единовременные выплаты на приобретение жилья и лечение 79,5 млрд тенге. И еще 71,9 млрд тенге (34,2%) пришлось на пенсионные выплаты по возрасту.

Отметим, что за последний год средний размер пенсии из ЕНПФ вырос на 7,8% с 29 794 тенге до 32 111 тенге. А вот максимальный размер пенсионной выплат по возрасту увеличился на 5%742 692 тенге против 707 326 тенге в 2022 году.

Кроме этого ЕНПФ за 6 месяцев 2023 года осуществил:

  • выплаты по наследству 25,4 млрд тенге;
  • выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК – 18,6 млрд тенге;
  • выплаты по инвалидности – 1,4 млрд тенге;
  • выплаты на погребение – 2,6 млрд тенге;
  • переводы в страховые организации – 10,5 млрд тенге.

Напомним, что некоторые казахстанцы могут использовать в личных целях все свои пенсионные накопления. О том, кто имеет на это право, мы рассказывали здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2030141-na-skolko-vyrosli-pensii-iz-enpf-v-kazahstane/

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