Еще одну соцвыплату теперь можно оформить онлайн в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Для оформления социальной выплаты по потере кормильца раньше казахстанцам нужно было подавать заявление в ЦОН. Теперь услугу перевели в онлайн. О том, как ее получить, читайте в материале NUR.KZ.

В Казахстане семьи, потерявшие кормильца, имеют право получать финансовую помощь от государства. Если кормилец официально работал, то в дополнение к государственным пособиям получатели могут претендовать на соцвыплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).

Однако до недавнего времени проблема заключалась в том, что для получения социальных выплат из ГФСС на случай потери кормильца казахстанцам нужно было идти в центр обслуживания населения (ЦОН) и подавать соответствующее заявление.

Теперь же, как сообщают на сайте Электронного правительства РК, эта услуга была автоматизирована, то есть ее, как и государственное пособие по потере кормильца, можно оформить, не выходя из дома, в режиме онлайн.

"Многие граждане не знают, что при потере кормильца можно получить господдержку от государства. Раньше эту услугу получали только в ЦОНах. Теперь это можно сделать также с помощью портала eGov.kz и мобильного приложения eGov Mobile", – рассказал о нововведении председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин.

Как оформить соцвыплаты

Чтобы оформить выплату через портал eGov.kz, заявителю нужно в разделе "Гражданам" найти графу "Социальное обеспечение", а затем зайти во вкладку "Помощь семьям". Там надо найти услугу "Назначение социальной выплаты на случай потери кормильца".

Чтобы сделать это через мобильное приложение, нужно зайти в каталог услуг, найти там раздел "Льготы, пособия и пенсии" и выбрать нужную услугу.

Стоит отметить, что новый способ получения услуги не отменяет того факта, что оформить соцвыплаты по-прежнему можно в ЦОНе или их могут назначить автоматически через Цифровую карту семьи.

Напомним, что, помимо соцвыплаты по потере кормильца, казахстанцы могут оформить онлайн еще ряд пособий и выплат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2023572-sotsvyplatu-po-potere-kormiltsa-avtomatizirovali-v-kazahstane/