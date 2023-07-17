Сколько казахстанцев потеряли работу и получили за это компенсацию с начала года

Деньги и трудовая книжка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Если официально трудоустроенный казахстанец потеряет работу, то ему положена социальная выплата из ГФСС. Сколько человек ее получили, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Как известно, если казахстанец трудоустроен официально, то работодатель платит за него налоги и отчисления, в том числе и в Государственный фонд социального страхования (ГФСС).

Именно из этого фонда в случае возникновения страхового случая, например, при потере работы, казахстанец может получить социальную выплату.

Уволенные или добровольно уволившиеся работники могут получать такую компенсацию от 1 до 6 месяцев, а ее размер может достигать до 45% от потерянного дохода. И сроки, и размер социальной выплаты зависят от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца.

Согласно данным Минтруда, по состоянию на 1 июля 2023 года численность получателей соцвыплаты на случай потери работы составила 110,6 тыс. человек. Для сравнения: месяцем ранее их было лишь 94,4 тыс. человек.

Стоит отметить, что около 97,4 тыс. граждан получили эту компенсацию впервые именно в этом году.

Важно понимать, что безработных в Казахстане гораздо больше. Например, в 1 квартале 2023 года их количество превысило 450 тыс. человек. Однако не все из них могут получать социальные выплаты из ГФСС.

Уволенная женщина. Иллюстративное фото: freepik.com

Чтобы начать получать соцвыплаты, казахстанцу нужно доказать государству, что он остался без работы, но при этом сделал все возможное, чтобы найти новую. Для этого надо получить официальный статус безработного. Сделать это можно через сайт Электронного правительства или через Электронную биржу труда.

Как зарегистрироваться через eGov:

авторизоваться;

в разделе «Трудоустройство и занятость» выбрать услугу «Регистрация лиц, ищущих работу»;

заказать услугу, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;

в течение одного дня с заявителем свяжутся из карьерного центра и предложат вакансии;

если работа не будет найдена в течение трех рабочих дней, то заявителю будет присвоен статус безработного.

Похожие шаги нужно будет сделать и при регистрации через Электронную биржу труда.

После получения соответствующего статуса безработный казахстанец получит SMS-сообщение, в котором ему предложат услугу по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. На сообщение нужно ответить согласием, в результате чего соцвыплата будет назначена автоматически.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2028927-skolko-kazahstantsev-poteryali-rabotu-i-poluchili-za-eto-kompensatsiyu-s-nachala-goda/