Получателей пособий по инвалидности стало больше в Казахстане

Деньги и смартфон. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Люди с инвалидностью и семьи, потерявшие кормильца, имеют право на получение пособий. По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, таких граждан стало больше в Казахстане.

Казахстанцам с какой-либо группой инвалидности полагаются государственные социальные пособия (ГСП). Подобные выплаты положены и семьям, которые потеряли кормильца.

Помимо пособий некоторым казахстанцам также назначаются социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС), но только в том случае, если они работали, а их работодатели вносили за них социальные отчисления.

Как сообщают в Минтруда, по состоянию на 1 июля 2023 года численность получателей ГСП по инвалидности составляет порядка 536,2 тыс. человек, а по случаю потери кормильца – порядка 198,2 тыс.

Для сравнения: за месяц их численность увеличилась примерно на 600 и 900 человек соответственно.

К началу июля из республиканского бюджета на выплаты пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца было направлено порядка 244 млрд тенге, а еще около 30,2 млрд тенге было дополнительно выделено из ГФСС на социальные выплаты.

Стоит отметить, что с 1 июля 2023 года размеры этих ГСП были увеличены на 14,5%. Так, теперь, лица с инвалидностью от общего заболевания будут получать пособия следующих размеров:

1 группа – 89 248 тенге ;

; 2 группа – 71 398 тенге ;

; 3 группа – 48 681 тенге.

Размеры пособий для семей, которые потеряли кормильца зависят от величины прожиточного минимума (как и пособие по инвалидности), а также от количества иждивенцев умершего.

Что касается социальных выплат из ГФСС, то их получило 92,2 тыс. человек – в связи с потерей трудоспособности, а также 59,6 тыс. семей – в связи с потерей кормильца. Они выплачиваются дополнительно к государственным пособиям.

В первом полугодии 2023 года средний размер социальных выплат по утрате трудоспособности составил 33 454 тенге, по потере кормильца – 34 423 тенге. Однако следует учитывать, что с 1 июля эти выплаты также были увеличены на 14,5%, а значит, в следующем месяце средние показатели могут стать больше.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2029051-poluchateley-posobiy-po-invalidnosti-stalo-bolshe-v-kazahstane/