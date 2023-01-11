На сколько выросли пенсионные выплаты из ЕНПФ в 2023 году

Пенсия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Размеры многих выплат и пособий в 2023 году были увеличены. Это коснулось и пенсионных выплат из ЕНПФ. О том, на сколько они выросли, рассказали в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ).

С 2023 года казахстанские пенсионеры будут получать пенсию в увеличенном размере. Повышение коснулось как государственной пенсии, так и выплат из Единого накопительного пенсионного фонда.

В частности, казахстанцам, которые вышли на пенсию после 1 января 2018 года, пенсионные выплаты за счет накоплений в ЕНПФ были увеличены на 5%. Повышение коснулось только их в связи с действующей на данный момент методикой расчета пенсионных выплат.

По текущим правилам, в первый год после выхода на пенсию получателю выплачивается 6,5% от пенсионных накоплений. То есть ежемесячная выплата равна этой сумме, поделенной на 12. В последующие годы она ежегодно индексируется на 5%.

При этом для отдельных категорий граждан (людей с инвалидностью 1 и 2 групп, а также вкладчиков, работавших на вредных и опасных производствах, чьи накопления сформированы за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов в совокупности не менее шестидесяти месяцев) действуют специальные поправочные коэффициенты, повышающие ежемесячную пенсионную выплату.

Ежемесячная выплата из ЕНПФ осуществляется в размере не менее 70% от прожиточного минимума (ПМ). В новом году ПМ был увеличен до 40 567 тенге. Вслед за ним выросла и минимальная пенсионная выплата – до 28 396,9 тенге. Таким образом, ее рост составил 8,5%.

Также отметим, что если при выходе на пенсию у казахстанца на его индивидуальном пенсионном счете накоплено меньше 12 минимальных пенсий, то вся сумма ему выплачивается единовременно. В 2023 году размер единовременной выплаты составит до 636 912 тенге.

Напомним, с нового года в стране также планировалось ввести новый пенсионный взнос работодателя, который в итоге привел бы к увеличению размера пенсионных выплат, однако его запуск перенесли на 2024 год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2004975-na-skolko-vyrosli-pensionnye-vyplaty-iz-enpf-v-2023-godu/