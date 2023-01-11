Снижать пенсионный возраст женщинам за каждого ребенка предложили в Казахстане

Женщина. Иллюстративное фото: pexels.com

Депутат Аманжан Жамалов в депзапросе на имя премьер-министра РК Алихана Смаилова предложил кабмину снижать пенсионный возраст для женщин на два года за рождение каждого ребенка, передает корреспондент NUR.KZ.

Аманжан Жамалов заявил, что у Министерства труда и социальной защиты есть два основных аргумента для повышения пенсионного возраста: первый – это рост продолжительности жизни, а второй – якобы повышение пенсии за счет увеличения пенсионного возраста.

"Но если посмотреть на статистику, то за последние три года продолжительность жизни женщин снизилась с 77 до 75,5 лет, то есть на 1,5 года. Поэтому вполне естественно, что казахстанским женщинам хотелось бы отдохнуть еще при жизни. Но повышение пенсии за счет увеличения пенсионного возраста – это то же самое, что накормить собаку ее же отрезанным хвостом", – заявил мажилисмен.

В связи с этим он предложил правительству рассмотреть вариант снижения пенсионного возраста для женщин, имеющих детей. При этом за рождение каждого ребенка предлагается снижать пенсионный возраст на 2 года, но не более 10 лет.

"Таким образом, женщина, родившая трех детей, будет иметь право выйти на пенсию на 6 лет раньше. На сегодня, с учетом заморозки пенсионного возраста для женщин, это составило бы 55 лет.

Если общий пенсионный возраст для женщин вырастет до 63 лет, то она сможет выйти на пенсию в 57 лет. Считаю, что это будет справедливым решением, поддержит наших женщин и, главное, стимулирует рождаемость", – резюмировал Аманжан Жамалов.

Напомним, что ранее мы писали о том, как изменится пенсионный возраст в 2023 году в Казахстане.

Подчеркивалось, что в рамках 10-летней программы постепенного увеличения женского пенсионного возраста (с 2018-го по 2027 год) в Казахстане предполагалось ежегодно вводить все большие значения (по полгода). В итоге к концу программы женский пенсионный возраст достиг бы 63 лет.

Однако в 2022 году были приняты изменения, согласно которым вводится заморозка женского пенсионного возраста до 2028 года на уровне 61 года.

Соответственно, теперь женщины будут выходить на пенсию в этом возрасте следующие 5 лет. А дальнейшее плановое повышение пройдет по такому графику:

с 1 января 2028 года – пенсия у женщин наступит в 61,5 года;

с 1 января 2029 года – в 62 года;

с 1 января 2030 года – в 62,5 года;

с 1 января 2031 года женский пенсионный возраст достигнет 63 лет.

При этом возможность получать выплаты по возрасту с 53 лет остается у женщин, родивших (усыновивших, удочеривших) пять и более детей и воспитавших их до 18-летнего возраста.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2004969-snizhat-pensionnyy-vozrast-zhenschinam-za-kazhdogo-rebenka-predlozhili-v-kazahstane/