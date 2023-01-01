На сколько увеличился размер пенсий в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

В 2023 году казахстанцы будут получать более высокие пенсионные выплаты из-за изменения определенных показателей. О том, насколько они увеличились, читайте в материале NUR.KZ.

Общая сумма пенсионных выплат казахстанцев обычно состоит из нескольких частей:

накопления – деньги, которые аккумулировались в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) за счет различных взносов;

базовая составляющая – гарантируется всем пенсионерам и выплачивается в размере, который зависит от стажа работы и участия в накопительной системе;

солидарная часть – выплачивается при наличии минимум 6 месяцев трудового стажа до 1998 года. Размер выплат зависит как от самого стажа, так и уровня средней зарплаты получателя за любые три года, начиная с 1998 года.

Размеры выплат из госбюджета (солидарная и базовая) зависят от некоторых расчетных показателей. Соответственно, рост последних отражается и на пенсии граждан.

Базовая пенсия

Согласно закону "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан", если казахстанцы имеют до 10 лет трудового стажа, то они могут рассчитывать на минимальный размер базовой пенсии, который теперь равен 60% от прожиточного минимума, или 24 341 тенге (ПМ в 2023 году – 40 567 тенге).

В 2022 году он составлял 54% от ПМ или 20 191 тенге. Таким образом минимальная базовая пенсионная выплата выросла более чем на 20%.

А за каждый полный год стажа свыше 10 лет выплата увеличивается на 2%. Максимальная величина базовой пенсии может достичь 100% от прожиточного минимума при рабочем стаже в 30 лет и более.

ПМ в 2023 году увеличился на 8,5% (в 2022 году он был равен 37 389 тенге), на столько соответственно выросла и максимальная базовая пенсионная выплата.

Напомним, что с 2023 по 2027 годы предусматривается поэтапное доведение минимальной базовой пенсии с 54% до 70%, максимальной – со 100% до 120% от величины прожиточного минимума.

Пенсионерка. Иллюстративное фото: Bojan89/Getty Images

Солидарная пенсия

Минимальная пенсионная выплата по возрасту (солидарная пенсия) в 2023 году выросла на 10,5% и теперь составляет 53 076 тенге. В 2022 году она была равна 48 032 тенге.

Следует отметить, что здесь подразумевается минимальный размер солидарной пенсии, предназначенной для пенсионеров с полным трудовым стажем до 1998 года: не менее 25 лет – для мужчин и 20 лет – для женщин. А если стаж меньше этой нормы, то и минимальный размер пенсии уменьшается пропорционально нему.

Максимальный размер солидарной пенсии в 2023 году также увеличится. В 2022 году она рассчитывалась на основе средней зарплаты получателя, не превышающей 46 месячных расчетных показателя (МРП) или 146 280 тенге. А с этого года максимальный порог увеличили до 55 МРП – 189 750 тенге.

В то же время уже назначенные пенсионные выплаты по возрасту и за выслугу лет также были увеличены на 10,5%.

Пенсия из ЕНПФ

Что касается денег из ЕНПФ, то размер ежемесячной пенсионной выплаты из фонда (как и в случае пенсионного аннуитета) должен быть не меньше 70% от прожиточного минимума, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Поэтому получатели минимальной пенсионной выплаты из ЕНПФ смогут рассчитывать на 28 397 тенге – она, как и ПМ, увеличилась на 8,5%.

И если накопления казахстанцев на момент выхода на пенсию в 2023 году не превысят 12 размеров минимальной пенсии (636 912 тенге), то эту сумму можно забрать сразу. Данный порог, как и минимальная пенсия, увеличился на 10,5%.

Также напомним, что накопления в ЕНПФ имеют государственную защиту от инфляции. То есть рассчитывается уровень доходности накоплений и инфляции с момента вступления гражданина в накопительную систему и до достижения им пенсионного возраста. И если доходность окажется ниже, то разница будет возмещена за счет государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2003420-na-skolko-uvelichilsya-razmer-pensiy-v-kazahstane/