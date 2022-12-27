Автоматические пособия и повышение пенсии: правительство Казахстана одобрило Социальный кодекс

Оформление пособия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Правительство Казахстана одобрило новый Социальный кодекс, который позволит заметно улучшить социальную сферу страны. Какие нововведения ждут казахстанцев, узнали журналисты NUR.KZ.

Как сообщается на официальном информационном ресурсе премьер-министра РК, на заседании правительства Казахстана был одобрен проект Социального кодекса, который направлен на повышение благосостояния и качества жизни граждан страны. Изменения в первую очередь коснутся сферы назначения государственной поддержки.

Уже сейчас в пилотном режиме действует созданная в рамках проекта Цифровая карта семьи (ЦКС), которая позволяет проактивно назначать некоторые пособия и социальные выплаты.

"В рамках Цифровой карты через информационную систему будет определяться потребность в получении социальной поддержки. То есть гражданин может получить господдержку без обращения в соответствующие органы. Государство само определит эту необходимость и автоматически оформит все процедуры", – отметил премьер-министр Алихан Смаилов.

Пилот этой системы был запущен в сентябре текущего года, однако она уже успела себя хорошо зарекомендовать – всего за два месяца было проактивно назначено более 7 тыс. пособий и соцвыплат. После принятия Социального кодекса ЦКС будет включать все больше государственных услуг.

Впрочем на Цифровой карте семьи нововведения не заканчиваются. Как отмечается на сайте Министерства труда и социальной защиты населения РК, Социальный кодекс также предусматривает дополнительные меры поддержки семей с детьми.

Напомним, с нового года, семьи, воспитывающие младенцев, будут получать пособия в течение полутора лет вместо одного года. Увеличатся и размеры пособий для многодетных матерей, которые родили семь и более детей.

Семья. Иллюстративное фото: pixabay.com

Также именно в рамках Соцкодекса планируется ввести в стране стартовый капитал для детей до 18 лет, который будет формироваться за счет перераспределения 50% инвестиционного дохода Национального фонда Казахстана.

Напомним, ранее Министр национальной экономики подсчитал, сколько смогут в итоге накопить к своему 18-летию дети, которые родятся в 2024 году.

Из важных нововведений, которые также планируется ввести в рамках Социального кодекса, некоторые касаются граждан с особыми потребностями. В правительстве планируют вовлечь членов семей в оказание услуг лицу, имеющему инвалидность.

"Родственников человека с инвалидностью будут оформлять в качестве индивидуальных помощников или соцработников с соответствующей оплатой труда и социальными отчислениями", – объяснила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова.

Изменения также коснутся и трудовой сферы. Так, планируется увеличить размер компенсации в связи с потерей работы.

Сейчас потерявшие трудоустройство казахстанцы, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца могут получать до 40% от размера зарплаты. В будущем планируется увеличить размер компенсации до 45%.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Изменения ждут и казахстанских пенсионеров. Как сообщила глава Минтруда, для пенсионеров старшего и сегодняшнего поколения в ближайшие 5 лет будет увеличена базовая пенсия.

Также размер максимального дохода, используемого для расчета размера трудовой пенсии, увеличится с 46 до 55 месячных расчетных показателя (МРП) или до 70% от средней заработной платы.

Для будущих пенсионеров, формирующих пенсию за счет собственных накоплений, с 1 января 2024 года будет введен обязательный пенсионный взнос работодателя (ОПВР).

Напомним, изначально планировалось ввести новый взнос уже со следующего года, но, чтобы избежать большой налоговой нагрузки на бизнес, было принято решение перенести запуск на год.

Стоит отметить, что это не все нововведения, которые планируется внедрять в рамках Социального кодекса РК. Проект состоит из 5 разделов, 19 глав и 267 статей, которые охватывают многие сферы жизнедеятельности казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2003241-avtomaticheskie-posobiya-i-povyshenie-pensii-pravitelstvo-kazahstana-odobrilo-sotsialnyy-kodeks/