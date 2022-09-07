Кто из казахстанских детей получит больше денег из Нацфонда

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С 2024 года в Казахстане запустят проект, в рамках которого дети будут получать на свои счета часть от ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда. Однако полученные суммы могут быть разными. О том, кто из детей может получить больше денег, читайте в материале NUR.KZ.

В рамках своего послания народу Касым-Жомарт Токаев предложил начать делиться инвестиционным доходом Национального фонда с подрастающим поколением. По замыслу проекта, с 2024 года на накопительные счета казахстанских детей будет начисляться половина всего инвестиционного дохода Нацфонда.

Стоит отметить, что счета будут открыты не в тенге, а в иностранной валюте. Как объяснил пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай, такая мера позволит защитить счета от инфляции. Таким образом, по расчетам Национального банка и правительства, казахстанские дети к 18 годам могут накопить порядка трех тысяч долларов.

Эту сумму, как отметил пресс-секретарь, можно будет направить на покупку жилья или получение образования.

В разговоре с журналистами Sputnik Казахстан министр национальной экономики Алибек Куантыров решил подробнее объяснить механизм начисления денежных средств от Нацфонда. Как оказалось, далеко не все дети могут рассчитывать на сумму в три тысячи долларов.

"Три тысячи долларов – это примерная сумма. Нужно иметь в виду, что это для детей, которые будут в системе с рождения, то есть те, кто родится в 2024 году и позже. Может быть так, что ребенок будет в системе один или два года, если в 2024 году ему будет 16 или 17 лет. Соответственно, у них начисления будут меньше", – пояснил глава ведомства.

Впрочем, все это – предварительные расчеты. Проект, предложенный президентом Казахстана, является достаточно масштабным и требует тщательной проработки, поэтому вполне возможно, что различные его детали будут еще дорабатываться.

Однако сама идея "раздачи" средств детям уже успела собрать вокруг себя как противников, так и сторонников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1986588-kto-iz-kazahstanskih-detey-poluchit-bolshe-deneg-iz-natsfonda/