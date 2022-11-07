Сколько казахстанцев автоматически получили пособия и соцвыплаты

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане действует «Цифровая карта семьи» - система, которая выявляет нуждающихся в помощи казахстанцев и автоматически назначает им пособия. О том, сколько граждан таким образом получили госуслуги, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

С первого сентября в стране в пилотном режиме запустили информационную систему «Цифровая карта семьи». С ее помощью казахстанцы могут получать пособия и социальные выплаты в проактивном формате, то есть с минимальным своим участием.

Как сообщают представители Минтруда, с момента запуска системы SMS-уведомления для проактивного предоставления государственных услуг получили порядка 36 тыс. человек. Возможностью получения таким образом пособий или соцвыплат воспользовались более 7 тыс. человек.

Отметим, что месяцем ранее получателями числились лишь 5,5 тыс. человек.

По сути «Цифровая карта семьи» собирает все сведения о гражданах из различных государственных органов в единую базу. Сейчас в ней хранятся данные 19,5 млн казахстанцев из 6,3 млн семей.

Дальше система анализирует благосостояние семей по пяти основным критериям: экономические условия жизни, охват услугами здравоохранения, наличие лиц с инвалидностью, жилищные и социальные условия, охват услугами образования и уровень образования членов семьи.

Если система выявляет семью, которая имеет право на получение материальной помощи, то дальше все происходит следующим образом:

нуждающаяся семья получает SMS-сообщение с номера 1414 с уведомлением, что она является потенциальным получателем пособия или соцвыплаты;

в сообщении будет дан выбор – согласиться или отказаться от получения помощи;

при согласии пособие или соцвыплата будет назначена автоматически, и деньги в скором времени поступят на счет получателя.

На данный момент таким образом казахстанцы без каких-либо обращений могут оформить 9 видов пособий и социальных выплат:

соцвыплата на случай потери дохода в связи с беременностью и родами;

соцвыплата на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком;

соцвыплата на случай потери работы;

соцвыплата по потере кормильца;

пособие родителю (опекуну), воспитывающему ребенка с инвалидностью;

пособие по инвалидности;

пособие многодетным семьям;

пособие многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа»;

адресная социальная помощь.

Стоит отметить, что система будет развиваться дальше. Уже с января 2023 года список услуг будет расширен сферой социальной защиты.

В 2024 году к системе подключат госгарантии в сферах здравоохранения и образования, а с 2025 года в рамках "Цифровой карты семьи" будут представлены все виды государственных гарантий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1995972-skolko-kazahstantsev-avtomaticheski-poluchili-posobiya-i-sotsvyplaty/