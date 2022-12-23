Сколько казахстанцев вынуждено жить на выплаты по безработице

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Казахстанцы, которые по какой-либо причине потеряли официальную работу, могут рассчитывать на денежную компенсацию из Государственного фонда социального страхования. О том, сколько таких граждан насчитывается в стране, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

В Казахстане в третьем квартале текущего года насчитывалось порядка 450 тыс. безработных. Если их бывшие работодатели производили отчисления в Государственный фонд социального страхования (ГФСС), то они имеют право на получение соцвыплат сроком вплоть до шести месяцев.

Далеко не все могут рассчитывать на эту компенсацию, и именно поэтому очень важно проверять, производит ли работодатель все положенные отчисления.

Тем не менее, получателей выплат из ГФСС в связи с потерей работы становится все больше. По данным Минтруда, на 1 декабря 2022 года в стране их насчитывалось порядка 101 тыс. человек, при этом 98,1 тыс. гражданам выплата была назначена впервые именно в этом году.

Для сравнения, еще 1 сентября таких граждан насчитывалось только 71,4 тыс. человек, а по состоянию на 1 августа вообще лишь 66,1 тыс. человек.

На какие выплаты могут рассчитывать казахстанцы

В соответствии с действующим законодательством, уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца.

При этом максимальный размер соцвыплаты в текущем году может достигать 40% от потерянного дохода.

Однако стоит отметить, что с 1 января 2023 года ее размер планируется увеличить сразу на 13%. Таким образом максимальная сумма, на которую могут претендовать потерявшие работу казахстанцы, увеличится с 40 до 45% от потерянного дохода.

Порядок назначения выплаты будет сохранен. Ее смогут получить только участники системы социального страхования, которые потеряли работу и получили статус безработного. О том, как его получить, мы подробно рассказывали здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2002773-skolko-kazahstantsev-vynuzhdeno-zhit-na-vyplaty-po-bezrabotitse/