Сколько денег скопилось на пенсионных счетах казахстанцев к концу 2022 года

Пенсия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

У Казахстана многоуровневая пенсионная система. Она состоит из государственной пенсии и выплат за счет пенсионных накоплений казахстанцев. О том, сколько денег скопилось на их пенсионных счетах к концу 2022 года, рассказали в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ).

2022 год оказался богат на экономические, социальные и политические потрясения. В такой ситуации многие мировые компании понесли серьезные финансовые убытки. Не обошла эта ситуация стороной и пенсионные системы разных стран.

Так, например, ранее стало известно, что пенсионный рынок Великобритании “просел” на 30%, а в США - на 16%. В аналогичной ситуации оказались также и многие другие пенсионные системы, в том числе в Евросоюзе.

В Казахстане ситуация оказалась более благоприятной. Несмотря на то, что в текущем году Единый накопительный пенсионный фонд несколько раз терял крупные суммы на инвестициях (например, в мае общий убыток составил 154,1 млрд тенге), в целом ему удалось избежать падения “в минус”.

Сколько денег хранится в ЕНПФ

Общая сумма, которая хранится на индивидуальных пенсионных счетах казахстанцев, постоянно увеличивается - к 1 декабря 2022 года она достигла 14,4 трлн тенге. Это примерно на 25 млрд тенге больше той суммы, что была в ноябре (14,15 трлн тенге). С начала года этот показатель увеличился более чем на 1,3 трлн тенге (10,2%).

В основном средства, которые хранятся в ЕНПФ, сформированы за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) - с начала года их прирост составил 9,9% или 1,2 трлн тенге. В результате их общая сумма достигла 13,9 трлн тенге.

В то же время сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) за 11 месяцев увеличилась на 20,7% (до 436 млрд тенге), а по добровольным пенсионным взносам (ДПВ) - на 94,5% (до 3,3 млрд тенге).

Помимо взносов еще около 777 млрд тенге в 2022 году поступило на счета вкладчиков за счет инвестиционной деятельности, которую проводит Национальный Банк РК.

Пенсия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сколько ЕНПФ выплатил денег

Главная задача ЕНПФ - обеспечивать казахстанцев пенсионными выплатами. С начала года фонд выплатил более 1,1 трлн тенге.

Большая часть средств (902 млрд тенге) ушла на единовременные пенсионные выплаты, которые казахстанцы потратили на улучшение жилищных условий или на лечение.

Стоит отметить, что эта сумма на 58% меньше прошлогодней. После повышения порогов минимальной достаточности количество изъятий пенсионных накоплений сильно уменьшилось.

Также в этом году ЕНПФ осуществил:

выплаты по наследству – 55,8 млрд тенге ;

; выплаты в связи с выездом на ПМЖ из Казахстана – 45,3 млрд тенге ;

; выплаты по инвалидности – 2,2 млрд тенге ;

; выплаты на погребение – 4,9 млрд тенге ;

; переводы в страховые организации – 23,2 млрд тенге.

Что касается основных пенсионных выплат по возрасту, то за 11 месяцев фонд направил на эти цели порядка 109 млрд тенге. При этом сумма средней ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ составила 29 876 тенге, а максимальная - 707 326 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2003065-skolko-deneg-skopilos-na-pensionnyh-schetah-kazahstantsev-k-kontsu-2022-goda/