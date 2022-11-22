Новый пенсионный взнос приведет к дополнительной нагрузке на бизнес, считают казахстанские эксперты

Калькулятор. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

С нового года в Казахстане планировали поэтапное внедрение обязательного пенсионного взноса работодателя, но сейчас рассматривается возможность перенести запуск на 2024 год. Однако даже так это может привести к дополнительной нагрузке на бизнес, считают эксперты Национальной палаты предпринимателей «Атамекен».

Ранее мы рассказывали о том, что с 1 января 2023 года в Казахстане собирались вводить новый обязательный пенсионный взнос работодателя (ОПВР). Он нужен для того, чтобы со временем заменить одну из составляющих казахстанской пенсионной системы – солидарную пенсию.

Впрочем, в данный момент рассматривается возможность перенести дату введения нового пенсионного взноса на год. Если внесенные изменения примут, то этапы внедрения ОПВР сдвинутся на год и станут следующими:

с 1 января 2024 года в размере 1,5%;

с 1 января 2025 года в размере 2,5%;

с 1 января 2026 года в размере 3,5%;

с 1 января 2027 года в размере 4,5%;

с 1 января 2028 года в размере 5%.

Таким образом, у казахстанских предпринимателей может появиться еще один год для того, чтобы подготовиться к введению ОПВР.

Однако даже с таким подходом, по мнению экспертов, новый пенсионный взнос приведет к дополнительной нагрузке, что может вызвать негативные последствия. Дело в том, что работодатель должен будет платить его из собственных средств.

«Его введение даже в поэтапном виде одномоментно с увеличением ставки социальных отчислений, вызовет дополнительную нагрузку, возможные риски сокращения фонда оплаты труда и численности своих работников в целях минимизации собственных затрат и ухода в тень реальных заработных плат», - объясняет директор департамента по вопросам занятости НПП «Атамекен» Айдана Тогизбаева.

По словам спикера, введение ОПВР по сути является дополнительной ответственностью за пенсионное обеспечение населения и в этом вопросе необходимо учитывать права и интересы бизнес-сообщества. Впрочем, само поэтапное введение нового пенсионного взноса бизнесмены поддержали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1998412-novyy-pensionnyy-vznos-privedet-k-dopolnitelnoy-nagruzke-na-biznes-schitayut-kazahstanskie-eksperty/